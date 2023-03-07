Фрэнсис Нганну: Я удивлен, что Джонс так быстро одолел Гана

Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории высказался по поводу прошедшего титульного боя между

«Я ожидал, что Джонс может победить Сирила. Но не думал, что все закончится именно так. Джон вышел на этот бой в очень хорошем настроении. Меня удивило, что он так быстро одолел Гана»

На прошедшем турнире UFC 285 Джон Джонс завоевал вакантный титул чемпиона в тяжелом весе в поединке против Сирила Гана. Тогда американец одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

Для француза это было второе поражение в профессиональной карьере. Ранее Сирил Ган проигрывал только Фрэнсису Нганну в титульном поединке в 2022 году.