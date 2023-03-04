Миочич заявил, что будет следующим претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжелой весовой категориив своем интервью сообщил, что будет следующим претендентом на титул после боя

Американец сразу же намерен подраться с новым чемпионом летом 2023 года после более чем двухлетнего простоя от поединков. В последний раз Стипе дрался в марте 2021-го против Фрэнсиса Нганну.

Тогда Миочич уступил камерунцу нокаутом во втором раунде, потеряв чемпионский пояс. При этом американец на данный момент занимает вторую позицию в рейтинге тяжелого дивизиона.

Всего в активе экс-чемпиона UFC 24 поединка в профессиональной карьере. На счету Стипе Миочича 20 побед и 4 поражения.