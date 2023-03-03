Пэдди Пимблетт: Ничья была бы более справедливым результатом боя Волкановски-Махачев

Английский боец смешанных единоборств рассказал , как должен был закончиться титульный поединок в легком весе UFC между

«Махачев едва выжил в пятом раунде. Последнюю пятиминутку для Волкановски должны были посчитать 10-8 в его пользу. Ничья — это более справедливый результат в их поединке»

Титульный бой Александра и Ислама состоялся на турнире UFC 284. Встреча продлилась все 5 раундов и завершилась победой россиянина единогласным решением судей.

Для Волкановски то поражение стало первым за все время выступлений в UFC. Австралиец на данный момент является чемпионом промоушена в полулегком весе.