ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КаземироПять причин, почему «МЮ» может оформить квадрупл уже в этом сезоне
  • 18:45
    • Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае
    Все новости спорта

    Валентина Шевченко уверена, что проведет третий бой против Аманды Нуньес

    Бокс/ММА ММА UFC
    Обладательница чемпионского пояса UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко считает, что проведет третий поединок против Аманды Нуньес.

    Валентина Шевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валентина Шевченко

    «Я думаю, что наш третий поединок случится. Этот момент скоро настанет. Возможно, подеремся в этом году. UFC будет отмечать свое 30-летие и это отличный повод устроить наш бой»

    Валентина проведет следующий поединок в рамках очередной защиты титула в женском наилегчайшем весе против Алексы Грассо на турнире UFC 285.

    Шевченко также проводила ранее 2 боя в легчайшем дивизионе с Амандой Нуньес. В первой встрече Валентина уступила единогласным решением, а во второй проиграла раздельным.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто фаворит в кубковом «Эль Класико»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Спартак» вновь окажется сильнее «Урала»
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Очередная мировая от воронежцев?
  • «Факел» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Боруссия М — Фрайбург
  • Футбол
  • 02/04/2023 в 16:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры