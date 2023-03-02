Валентина Шевченко уверена, что проведет третий бой против Аманды Нуньес

Обладательница чемпионского пояса UFC в женском наилегчайшем весе считает , что проведет третий поединок против

«Я думаю, что наш третий поединок случится. Этот момент скоро настанет. Возможно, подеремся в этом году. UFC будет отмечать свое 30-летие и это отличный повод устроить наш бой»

Валентина проведет следующий поединок в рамках очередной защиты титула в женском наилегчайшем весе против Алексы Грассо на турнире UFC 285.

Шевченко также проводила ранее 2 боя в легчайшем дивизионе с Амандой Нуньес. В первой встрече Валентина уступила единогласным решением, а во второй проиграла раздельным.