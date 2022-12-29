Вадим Немков снялся с титульного поединка против Йоэля Ромеро из-за травмы ноги

Действующий чемпион полутяжелого дивизиона Bellatorснялся с титульного поединка против 45-летнего ветерана смешанных единоборств

Причина отмены боя связана с травмой ноги, полученной россиянином накануне. Немков сообщил, что не хочет рисковать и поэтому выйдет в октагон только тогда, когда восстановится.

В своем предыдущем поединке россиянин единогласным решением судей сумел одолеть американца Кори Андерсона, который ранее входил в топ-10 полутяжей в UFC.

Для Немкова это была третья успешная защита чемпионского пояса кряду. Всего в активе Вадима 16 побед и 2 поражения в профессиональной карьере.