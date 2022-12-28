Наследие Хабиба в легком весе UFC продлится очень долго. Махачева на троне может сменить младший брат «Орла» Усман

Хабиб уже готовит своего брата Усмана к чемпионству в самом сильном промоушене мира

Махачев продолжил наследие Хабиба

В апреле 2018 года Хабиб Нурмагомедов стал первым в истории российским бойцом, кому удалось добраться до титула чемпиона в UFC. Тогда «Орел» в титульном поединке сумел одолеть единогласным решением судей Эла Яквинту и завоевать вакантный пояс.

Впоследствии уроженец Дагестана устроил настоящую доминацию в легком весе промоушена. Хабиб деклассировал сильнейших на тот момент конкурентов в лице Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейджи.

Причем всех троих Нурмагомедов победил одним и тем же удушающим приемом. Последний бой «Орел» провел в октябре 2020-го, а далее завершил карьеру в качестве непобежденного чемпиона UFC.

Хабиб Нурмагомедов vs Конор МакГрегор: Вспоминаем бой

Тогда пояс стал вакантным, но Нурмагомедов заявил, что в скором времени титул вновь вернется в Дагестан. Предсказания «Орла» сбылись, но не сразу, потому как после россиянина пояс завоевал Чарльз Оливейра в битве с Майклом Чендлером.

Далее бразилец, также как и Хабиб, сумел задушить Порье и Гейджи. А в октябре текущего года Чарльзу предстояло провести поединок за титул чемпиона против друга Нурмагомедова Ислама Махачева.

Данное противостояние было самым ожидаемым боем 2022 года и фанаты ММА рассчитывали увидеть в октагоне серьезную зарубу между двумя доминирующими в дивизионе соперниками.

Тем не менее, на турнире в Абу-Даби острой борьбы не получилось и для Ислама все сложилось самым наилучшим образом. Друг Хабиба доминировал над бразильцем абсолютно на всех этажах.

Он был лучше Оливейры как в стойке, так и в партере и у Чарльза в тот вечер не было ни единого шанса на успех. Поединок закончился во втором раунде победой со стороны Ислама удушающим приемом.

Для Махачева этот успех стал в UFC уже 11-м подряд и, спустя 2 года, пояс вновь вернулся в Дагестан. Пока что в самой сильной лиге мира никто и ничего не может противопоставить борцовским навыкам Ислама. Уже сейчас другу Хабиба пророчат чемпионство в дивизионе до 70,3 кг еще на протяжении нескольких лет.

Хабиб хочет, чтобы Махачев провел 6 защит пояса

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов globallookpress.com

«Орел» вовсе не против, чтобы Ислам превзошел его собственные достижения. Точь-в-точь повторить путь Хабиба у Махачева уже не получится, ведь в отличии от своего друга действующий чемпион уже проигрывал в октагоне.

Однако сложно представить, что в нынешнее время кто-то способен составить конкуренцию Исламу в легком дивизионе. Нурмагомедов поставил своему другу планку в 6 защит чемпионского пояса.

Сейчас Махачеву только 31 год и поэтому планы Хабиба вполне могут сбыться. Как правило, чемпионы защищают свой пояс в среднем по 2 раза в год и поэтому правление Ислама может продлиться на протяжении трех лет.

Примечательно, что Махачев не стал откладывать свой первый бой в качестве чемпиона в долгий ящик. Совсем скоро дагестанцу предстоит провести защиту против обладателя пояса полулегкой весовой категории Александра Волкановски.

Австралиец на протяжении трех лет является неоспоримым чемпионом своем дивизионе. За это время ему удалось побить всех своих конкурентов и теперь Александр ищет для себя нового вызова.

По ряду причин Волкановски в предстоящем поединке с Махачевым является явным андердогом. Во-первых, он солидно уступает своему оппоненту в габаритах. Во-вторых, австралиец еще никогда не дрался с настолько сильным борцом в собственном дивизионе.

Волкановски желает заполучить второй пояс, но он идет не за победой. Для Махачева же это отличная возможность не только провести первую успешную защиту титула, но и стать лидером Р4Р.

Ислам сам вызвал Волкановски на этот бой и данное решение было явно неспроста. На данный момент именно Александр возглавляет рейтинг промоушена вне зависимости от весовой категории.

В случае успеха Махачев установит новое для себя достижения и сместит Волкановски с первой строчки в Р4Р. Так что для Ислама наступает время установления рекордов и, судя по тому как дагестанец себя показывает, они однозначно будут.

На смену Махачеву придет двоюродный брат Хабиба Усман

Усман Нурмагомедов globallookpress.com

Тем временем, пока Махачев продолжит побеждать всех претендентов, Хабиб планирует подготовить к дебюту в UFC своего двоюродного брата Усмана. Между прочим, Нурмагомедов младший тоже уже успел достигнуть немалых высот в смешанных единоборствах.

В свои 24 года он является чемпионом Bellator в легком весе, а это второй по силе промоушен после UFC. 18 ноября Усман Нурмагомедов сражался в титульном поединке против опытного Патрике Фрейре.

Бой прошел все 5 раундов практически в одностороннем порядке. В той встрече бразильский ветеран, откровенно говоря, просто выживал. Нурмагомедов младший абсолютно по делу одержал победу единогласным решением и стал новым чемпионом Bellator в легком весе.

Пока что он идет по следам своего брата, ни разу не проиграв в профессиональной карьере. На счету 24-летнего Усмана уже 16 поединков по ММА и у него есть шанс повторить путь брата, оставшись непобежденным.

Хабиб не раз заявлял, что чемпионский пояс UFC останется в Дагестане надолго. Уже совсем скоро его младший двоюродный брат сможет дебютировать в сильнейшей лиге мира, потому что в Bellator конкурентов у него просто нет.

За 3-4 года Усман вполне способен добраться до статуса претендента на пояс легком весе в сильнейшей лиге мира. Махачев и Нурмагомедов младший действуют почти также, как и Хабиб, а тактика «Орла» всегда работала беспроигрышно.

В связи с этим, наследие Хабиба в UFC будет длиться довольно долго, а чемпионский пояс самого конкурентного дивизиона промоушена может задержаться в Дагестане еще на 10 лет.