Дрикус Дю Плесси: Не представляю, как Махачев будет конкурировать с Волкановски в стойке

Топовый средневес UFC из Южной Африки считает , что в предстоящем поединке междушанс на победу есть у каждого из соперников.

«Все постоянно говорят о борцовских навыках Махачева. А вы помните, что Волкановски сделал с Холлоуэем? Я не представляю, что Ислам сможет противопоставить Александру в стойке. Поэтому шанс на победу есть у каждого. Мне сложно кому-то отдать предпочтение»

В феврале 2023 года на турнире UFC 284 в Австралии Волкановски и Махачев встретятся в главном бою вечера в битве за титул чемпиона промоушена в легком весе.

Для Волкановски это будет дебютный поединок в весовой категории до 70,3 кг. Напомним, что Александр еще не потерпел в UFC ни одного поражения.