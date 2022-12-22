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    Каннонир хочет выйти на бой против Уиттакера вместо Косты

    Бокс/ММА ММА UFC
    Третий номер рейтинга среднего дивизиона UFC Джаред Каннонир выразил свое желание подраться против Роберта Уиттакера вместо, отказавшегося от боя Пауло Косты.

    Джаред Каннонир
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    Джаред Каннонир

    «Я с удовольствием вновь встретился бы с Робертом. К тому же, мне никогда не доводилось драться в Австралии. Почему бы нам и не организовать этот поединок?»

    Изначально Уиттакер должен был драться на UFC 284 против Косты, однако Пауло отказался от поединка из-за того, что промоушен предложил не тот контракт, на который он рассчитывал.

    В октябре 2020-го Джаред уже дрался Робертом. Тогда бой продлился все 3 раунда, а победу единогласным решением судей одержал Уиттакер.

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