Хилл об Анкалаеве: В бою с Блаховичем он сделал достаточно для победы

Топовый полутяжеловес UFC Джамал Хилл прокомментировал титульный бой на турнире 11 декабря в США между россиянином

«Анкалаеву было непросто в этом бою, но он выглядел лучше своего соперника. Я считаю, что в поединке с Блаховичем Магомед сделал достаточно для того, чтобы победить»

В главном бою вечера на UFC 282 с участием Блаховича и Анкалаева раздельным решением судей была зафиксирована ничья, в результате которой пояс остался вакантным.

Позднее глава UFC Дана Уайт объявил Джамала Хилла и бывшего чемпиона до 93 кг Гловера Тейшейру следующими претендентами на титул. Их встреча пройдет в конце января в 2023 году.