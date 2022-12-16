Царукян: Победить Махачева способен только я

Арман Царукян Фото: globallookpress.com
«Махачев находится на недостижимом уровне для всех других. Если помните, то я тот, кто дал ему в UFC самый тяжелый бой. Я единственный, кто способен победить его»
Поединок Ислама и Армана состоялся 20 апреля 2019 года. Тот бой продлился все 3 раунда, а Махачев одержал победу единогласным решением судей.
Сейчас Царукян занимает девятую позицию в рейтинге легкой весовой категории. В своем следующем поединке на UFC Vegas 66 он сразится с другим россиянином Дамиром Исмагуловым.