Царукян: Победить Махачева способен только я

Топовый боец легкого дивизиона UFC заявил , что кроме него самого больше никто не сможет победить действующего чемпиона в весе до 70,3 кг

«Махачев находится на недостижимом уровне для всех других. Если помните, то я тот, кто дал ему в UFC самый тяжелый бой. Я единственный, кто способен победить его»

Поединок Ислама и Армана состоялся 20 апреля 2019 года. Тот бой продлился все 3 раунда, а Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Сейчас Царукян занимает девятую позицию в рейтинге легкой весовой категории. В своем следующем поединке на UFC Vegas 66 он сразится с другим россиянином Дамиром Исмагуловым.