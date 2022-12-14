Хабиб считает, что Забит Магомедшарипов может возобновить карьеру

Непобедимый российский боец смешанных единоборств поразмышлял о возможном возобновлении карьеры соотечественника

«Насколько я знаю, Забит никому не давал слова, что больше не выйдет в октагон. У него были свои причины, из-за которых он закончил с ММА. Но думаю, что он может вернуться, если его заинтересовать»

Напомним, что летом текущего года Забит объявил о завершении профессиональной карьеры. В своем последнем бою в ноябре 2019 года он победил единогласным решением судей Кэлвина Каттара.

Всего на счету Магомедшарипова 18 выигранных поединков и одно поражение. В UFC Забит провел 6 боев, и во всех них он победил.