Анкалаева вслед за Петром Яном ограбили в титульном бою с Блаховичем. Предвзятое отношение к россиянам в UFC продолжается

Во встрече между Анкалаевым и Блаховичем была зафиксирована ничья, а пояс остался вакантным

Судейский кошмар в главном промоушене мира не прекращается

Не так давно в UFC разгорелся скандал по поводу спорного судейского решения на турнире в Абу-Даби в поединке между Петром Яном и Шоном О’Мэлли, в котором рефери неожиданно отдали победу американцу.

Однако на этом судейский кошмар не закончился и на прошедшем UFC 282 пострадал очередной россиянин. В главном бою вечера в битве за вакантный титул в полутяжелом весе сошлись Магомед Анкалаев и Ян Блахович, чья встреча продлилась все 5 раундов.

По началу поединок казалось очень ровным. Соперники поочередно наносили одиночные удары и успешно комбинировали, но явного преимущества одного из них видно так и не было. Поляк решил прибегнуть ко вполне стандартной хитрости.

Ян стал отбивать Магомеду ноги и это начало давать свои плоды, потому как со временем россиянин явно замедлился. По итогам первых десяти минут Блахович был чуть впереди, но уже в третьем раунде все изменилось.

Несмотря на боль в ноге, дагестанец активно пошел вперед и начал прессинговать бывшего чемпиона. При этом Магомед пытался менять этажи и начал предпринимать попытки тейкдаунов. Контроль в клинче возле сетки также был за россиянином и, очевидно, что третий раунд однозначно должен отойти Магомеду.

Магомед Анкалаев и Ян Блахович globallookpress.com

В чемпионских отрезках Блахович очень сильно сдал физически. Он слишком много промахивался и довольно редко атаковал. Ближе к середине предпоследней пятиминутки Анкалаев проводит успешный тейкдаун.

У Магомеда был шанс задушить оппонента, а также забить его в гранд-энд-паунде. Тем не менее, поляк сумел дожить до финального раунда. Однако в пятом отрезке все продолжилось по сценарию предыдущей пятиминутки.

Но на этот раз россиянин провел тейкдаун практически сразу и в итоге Блаховичу пришлось обороняться, находясь снизу под соперником, почти все 5 минут. Преимущество Анкалаева росло с каждой секундой, а болельщики российского бойца были в ожидании досрочного финиша.

Впрочем, и на этот раз Ян сумел дожить до финального свистка. В последних двух раундах Магомед доминировал над своим соперником и его победа — это логичный исход завершения. Однако у судей было иное мнение и раздельным решением в данной встрече была зафиксирована ничья.

Даже Блахович признал, что Анкалаев заслужил пояс

Ян Блахович и Магомед Анкалаев globallookpress.com

Сразу после вердикта судей Ян Блахович заявил, что он не выиграл этот бой, а позднее он настоял на том, чтобы чемпионский пояс отдали Анкалаеву. Сам же Магомед был удивлен таким решением, сказав следующее:

Магомед Анкалаев Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Я выиграл этот бой. Не понимаю, почему мне не дают пояс. Я не могу выиграть у судей, но я должен был выйти победителем из этого поединка. Где мой пояс? Неважно, насколько больно было мне. Я сделал все, чтобы добыть победу. Не понимаю, что это было. У меня просто нет слов

На сторону Анкалаева встали многие звезды UFC, включая его прямых конкурентов по дивизиону. К примеру, недавний чемпион полутяжелой категории Гловер Тейшейра считает, что Магомеда несправедливо лишили титула.

Также слова поддержки россиянину адресовал действующий обладатель пояса в тяжелом весе Фрэнсис Нганну. По мнению камерунца, Магомед сделал достаточно, чтобы забрать победу.

Впрочем, от всех этих комментариев Анкалаеву явно не легче, ведь результат встречи уже не изменить. Рефери в очередной раз вынесли несправедливый вердикт в очевидном бою.

Примечательно, что в плане статистических показателей между Яном и Магомедом настоящая пропасть. Россиянин за этот бой нанес 191 удар, а его соперник только 79. По акцентированным попаданиям дагестанец также впереди (78:55).

У Анкалаева 2 успешных тейкдауна из десяти попыток и 11 минут контроля в партере, а у Блаховича сплошные нули. Эти цифры в очередной раз подтверждают тот факт, что россиянин заслужил победу.

Но в итоге пояс по-прежнему остался вакантным, и теперь за него сразятся на январском турнире 43-летний Гловер Тейшейра, занимающий вторую строчку в рейтинге, и Джамал Хилл, располагающийся на седьмой позиции в списке полутяжей.

Что касается Анкалаева и Блаховича, то им предстоит провести ряд боев, чтобы вновь заслужить статус обязательного претендента на титул.

Дана Уайт не видит в Магомеде Анкалаеве чемпиона

Дана Уайт globallookpress.com

То, что у главы UFC есть любимчики — это ни для кого не секрет. Некоторым бойцам президент лиги готов давать бесконечные шансы на титул, а Белала Мухаммада и Бенеила Дариуша он продолжит игнорировать.

Кажется, для самого Уайта спортивная составляющая скоро перестанет иметь смысл. Для Даны важно, чтобы боец умел продавать платные трансляции и приносил прибыль организации.

В последнее время фанатам ММА стало интересно наблюдать за такими бойцами, как Пэдди Пимблетт, Колби Ковингтон и Шон О’Мэлли, которые ярко одеваются и адресуют слишком много оскорблений своим соперникам.

Анкалаев — это полная противоположность, выше названным персонажам. Магомед выходит в октагон и просто делает свою работу. Он не скандальный боец, а это в нынешних реалиях не соответствует современным трендам ММА.

Проще говоря, в Анкалаеве, также как и в Петре Яне, руководство организации не видит звезду. Сам же президент UFC прошедший титульный поединок назвал просто ужасным. Позднее Уайт добавил, что хотел перестать смотреть бой после третьего раунда.

Но насчет судейства Дана толком ничего и не ответил. Складывается впечатление, что глава UFC даже рад случившемуся. Тот же Джамал Хилл, который стал следующим претендентом, более медийный персонаж, нежели Блахович или Анкалаев.

Поэтому руководство организации, скорее, готово дать шанс за титул менее мастеровитому, но более продаваемому бойцу, а не тому, кто реально заслуживает звания чемпиона.