Гловер Тейшера: «Ничья в бою между Анкалаевым и Блаховичем — это безумие со стороны судей»

Экс-обладатель чемпионского титула в полутяжелой весовой категории UFC Гловер Тейшейра
дал комментарий
про спорное судейство в бою между Яном Блаховичем
и Магомедом Анкалаевым
.
Гловер ТейшейраЭкс-чемпион UFC в полутяжелом весеГлядя на их бой, я уже представлял, как сам буду драться с Магомедом. Он выигрывал этот поединок. Ничья в бою с участием Блаховича и Анкалаева — это просто безумие со стороны судей
Титульная встреча на UFC 282 в полутяжелом весе между Анкалаевым и Блаховичем, по решению судей, завершилась вничью.
Таким образом, пояс остался вакантным, и теперь за него сразятся Джамал Хилл и 43-летний бразилец Гловер Тейшейра, уступивший в своем последнем бою Иржи Прохазке.