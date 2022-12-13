Гловер Тейшера: «Ничья в бою между Анкалаевым и Блаховичем — это безумие со стороны судей»

Экс-обладатель чемпионского титула в полутяжелой весовой категории UFCдал комментарий про спорное судейство в бою между

Гловер Тейшейра Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Глядя на их бой, я уже представлял, как сам буду драться с Магомедом. Он выигрывал этот поединок. Ничья в бою с участием Блаховича и Анкалаева — это просто безумие со стороны судей

Титульная встреча на UFC 282 в полутяжелом весе между Анкалаевым и Блаховичем, по решению судей, завершилась вничью.

Таким образом, пояс остался вакантным, и теперь за него сразятся Джамал Хилл и 43-летний бразилец Гловер Тейшейра, уступивший в своем последнем бою Иржи Прохазке.