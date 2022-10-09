Василий Ломаченко: «В бою с Усиком габариты Фьюри не дадут ему преимущества»

Экс-чемпион мира по боксу в легком весе высказался по поводу потенциального поединка между

Василий Ломаченко Экс-чемпион мира по боксу в легком весе Думаю, что в бою с Усиком габариты Фьюри не помогут. Тайсон очень техничный боксер, но в этом в поединке победит именно Александр. Многие считают, что вес Фьюри будет является солидным преимуществом, но это не так

По данным промоутеров, Тайсон Фьюри и Александр Усик могут подраться в очном поединке в конце февраля 2023 года. Оба боксера еще ни разу не проигрывали в своей карьере.

Тайсон Фьюри в своем последнем поединке нокаутировал Диллиана Уайта. Александр Усик 20 августа раздельным решением судей одолел Энтони Джошуа.