Василий Ломаченко: «В бою с Усиком габариты Фьюри не дадут ему преимущества»

Экс-чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко высказался
по поводу потенциального поединка между Тайсоном Фьюри
и Александром Усиком
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Василий ЛомаченкоЭкс-чемпион мира по боксу в легком весеДумаю, что в бою с Усиком габариты Фьюри не помогут. Тайсон очень техничный боксер, но в этом в поединке победит именно Александр. Многие считают, что вес Фьюри будет является солидным преимуществом, но это не так
По данным промоутеров, Тайсон Фьюри и Александр Усик могут подраться в очном поединке в конце февраля 2023 года. Оба боксера еще ни разу не проигрывали в своей карьере.
Тайсон Фьюри в своем последнем поединке нокаутировал Диллиана Уайта. Александр Усик 20 августа раздельным решением судей одолел Энтони Джошуа.