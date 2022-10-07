Оливейру продолжают недооценивать. Бразилец может стать самым опасным соперником в карьере Ислама Махачева

Бразилец уже сотворил историю и сдаваться раньше времени в бою с Махачевым он явно не намерен

Джиу-джитсу Оливейры заслуживает внимания

В предстоящем поединке против Ислама Махачева, по мнению экспертов, Чарльз Оливейра является андердогом. Уже сейчас титул чемпиона в легком весе заранее дают россиянину, даже не задумываясь о том, насколько опасен может быть бразилец.

Оливейра с детства занимается джиу-джитсу и своими выступлениями в UFC он не раз доказал, что является большим мастером в партере. Также стоит отметить, что Чарльз довольно нестандартный боец и в этом плане его можно сравнить только с молодым Тони Фергюсоном, который умудрялся проводить болевые приемы, даже находясь на спине.

Многие соперники настолько боятся бороться с Оливейрой, что не рискует его добивать даже в тех случаях, когда бразилец падает на канвас после ряда точных попаданий. Чарльз абсолютно уверен в себе, и поэтому он не боится борьбы Махачева. Причем в предстоящем бою бразилец и вовсе намерен диктовать условия своему сопернику.

Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра globallookpress.com

Правда вот некоторые бойцы считают, что чрезмерная уверенность в себе может пойти только во вред. И одним из таких является экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Роберт Уиттакер.

Роберт Уиттакер Экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Я больше склоняюсь к тому, что победу в этом поединке одержит Ислам Махачев. Оливейра очень уверен в себе и в своих оборонительных навыках в партере. Он считает, что, даже находясь на спине, будет наносить значимый урон своему сопернику. Конечно, мы не раз видели поединки, в которых Оливейра перебивал локтями оппонентов. Но давайте не будем забывать о высочайшем уровне Махачева в грэпплинге. Ислам будет контролировать Чарльза в партере и просто не позволит ему что-либо сделать

Действительно, Ислам умеет отлично контролировать своих соперников в партере и это наглядно показал его предыдущий поединок. Махачеву хватило буквально одного удачного тейкдауна, чтобы разобраться с Бобби Грином.

Россиянин вообще ничего не позволил сделать своему сопернику, когда тот находился в невыгодной для себя позиции. Чарльз считает, что станет тем, кто остановит Махачева в партере и вопрос, о том сможет ли он это сделать, вызывает очень много размышлений.

Что по статистике в партере у Махачева и Оливейры?

Ислам Махачев globallookpress.com

Махачев в последние годы показывает абсолютное доминирование в октагоне и на, первый взгляд, может показаться, что в борьбе ему нет равных. Но, если детально разобрать статистику выступлений Чарльза и Ислама, то все не так однозначно.

У россиянина по статистике 67% успешно выполненных тейкдаунов, тогда как у его потенциального соперника только 41%. А вот по количеству заблокированных попыток проходов в ноги цифры у бойцов примерно одинаковые: 62% у Махачева и 59% у Оливейры.

Что же касается количества досрочных побед, завоеванных в партере, то тут впереди будет бразилец. За свою карьеру Чарльз провел больше поединков чем Ислам, но, если смотреть в процентном соотношении, то у Оливейры 64% выигрышей сабмишнами, а у Махачева только 47%.

И, судя по таким данным, уже нельзя сказать, что именно Ислам является доминантом. Почти 2/3 побед в карьере приемами и сабмишнами — это невероятно высокий показатель и, имея подобные цифры, Чарльз просто обязан оказать достойное сопротивление в предстоящем титульном поединке.

Однако такая статистика ни разу не смутила тренера российского бойца Хавьера Мендеса. Специалист уверен в своем подопечном и он аргументирует тем, что Махачев очень долго тренировался и спарринговал вместе с непобежденным Хабибом Нурмагомедовым.

Хавьер Мендес Тренер Ислама Махачева Я никогда в жизни видел того, чтобы Хабиб во время тренировочного процесса проиграл в спарринге хоть кому-то. Нурмагомедова никто не мог победить. Единственный, кому удавалось забирать раунды у Хабиба — это Ислам

В плане физической мощи Ислам имеет некоторое преимущество, но Оливейра довольно техничный боец, который может провести прием в самой неоднозначной ситуации.

Чендлер заступился за Оливейру. Майкл не согласен с теми, кто считает Махачева фаворитом

Чарльз Оливейра vs Майкл Чендлер: Вспоминаем бой

Первым, кто вступился за Оливейру, стал бывший чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер. Американец довольно жестко раскритиковал Махачева, заявив о том, что россиянин далеко не лучший боец в дивизионе до 70,3 кг.

Майкл Чендлер Экс-чемпион Bellator в легком весе А кто вообще сказал, что Махачев лучший легковес на планете? Я не спорю, что он мастеровитый парень. Но ему нужно доказать свое превосходство. Его постоянно сравнивают с Хабибом и, таким образом, раскручивают. Однако он еще ничего не сделал. То, что он лучший — всего лишь сказки

Определенная логика в словах Чендлера присутствует, ведь Ислам ранее еще не провел ни одного поединка против соперников из топ-5. Предыдущие соперники Махачева — это Бобби Грин, Дэн Хукер, Тиагу Мозес и Дрю Добер и ни кого из них нельзя назвать бойцом элитного дивизиона.

Конечно же, выступая против оппонентов второго эшелона, сопротивления в свой адрес россиянин получил куда меньше, чем Оливейра, чья оппозиция в последнее время была перенасыщена звездами.

Для сравнения, Чарльз в своих предыдущих четырех поединках подрался с Джастином Гейджи, Дастином Порье, Майклом Чендлером и Тони Фергюсоном и каждый из них, несмотря на возраст, по-прежнему находится в топе.

Первые двое пребывают в первой пятерке рейтинга на протяжении уже нескольких лет и их обоих бразилец задушил. Что касается Чендлера, то его Чарльз нокаутировал в самом начале второго раунда и в этой компании «Эль-Кукуй» оказался единственным, кому удалось дожить до решения судей.

Очевидно, что уровень оппозиции, через которую проходили Оливейра и Махачев — это небо и земля. Исламу необходимо гораздо тщательнее готовиться к предстоящему поединку и никакой недооценки быть просто не должно. Чарльз может стать самым сложным соперником в карьере россиянина и к такому оппоненту однозначно нужен особый подход.