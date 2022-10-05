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    Эдди Хирн: «Мы планируем устроить следующий поединок Энтони Джошуа 17 декабря»

    Бокс/ММА Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа WBC WBO WBA IBF
    Известный спортивный менеджер Эдди Хирн заявил, что работа по организации следующего поединка для Энтони Джошуа до сих пор продолжается.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

  • Энтони Джошуа
  • Спортивный промоутер
  • Джошуа сейчас активно тренируется. Я знаю, что он хочет вернуться на ринг, как можно скорее. Его боя с Фьюри в ближайшее время точно не будет. Тайсон отказался от этого поединка. Сейчас мы подбираем для Энтони нового соперника и другое место проведения встречи. Пока что потенциальный бой с участием Джошуа запланирован на 17 декабря

    • Напомним, что Тайсон Фьюри отказался драться с Энтони Джошуа в виду несвоевременного подписания контракта на бой со стороны соперника.

    Теперь «цыганский король» планирует подраться с Дереком Чисорой. В своем последнем бою Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта.

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