Эдди Хирн: «Мы планируем устроить следующий поединок Энтони Джошуа 17 декабря»

Известный спортивный менеджер заявил , что работа по организации следующего поединка длядо сих пор продолжается.

Энтони Джошуа Спортивный промоутер Джошуа сейчас активно тренируется. Я знаю, что он хочет вернуться на ринг, как можно скорее. Его боя с Фьюри в ближайшее время точно не будет. Тайсон отказался от этого поединка. Сейчас мы подбираем для Энтони нового соперника и другое место проведения встречи. Пока что потенциальный бой с участием Джошуа запланирован на 17 декабря

Напомним, что Тайсон Фьюри отказался драться с Энтони Джошуа в виду несвоевременного подписания контракта на бой со стороны соперника.

Теперь «цыганский король» планирует подраться с Дереком Чисорой. В своем последнем бою Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта.