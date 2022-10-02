Патрисиу Фрейре защитил титул чемпиона Bellator в полулегком весе бою с Адамом Боричем

На прошедшем турнире Bellator 286 в рамках главного события вечера в титульном поединке в полулегком весе встречались

Бой продлился все 5 раундов, а «Питбуль» одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, Фрейре провел свою первую защиту после того, как сумел вернуть себе титул во встрече с Эй Джеем Макки.

Для «Питбуля» эта победа стала 22-ой в Bellator. В итоге 35-летний бразилец установил новый рекорд промоушена по количеству выигранных поединков.

Напомним, что ранее Патрисиу был еще и чемпионом Bellator в легком весе. Всего в активе Фрейре 33 победы и 5 поражений в профессиональной карьере.