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    Патрисиу Фрейре защитил титул чемпиона Bellator в полулегком весе бою с Адамом Боричем

    Бокс/ММА ММА Bellator
    На прошедшем турнире Bellator 286 в рамках главного события вечера в титульном поединке в полулегком весе встречались Патрисиу Фрейре и Адам Борич.

    Патрисиу Фрейре
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    Патрисиу Фрейре

    Бой продлился все 5 раундов, а «Питбуль» одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, Фрейре провел свою первую защиту после того, как сумел вернуть себе титул во встрече с Эй Джеем Макки.

    Для «Питбуля» эта победа стала 22-ой в Bellator. В итоге 35-летний бразилец установил новый рекорд промоушена по количеству выигранных поединков.

    Напомним, что ранее Патрисиу был еще и чемпионом Bellator в легком весе. Всего в активе Фрейре 33 победы и 5 поражений в профессиональной карьере.

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