Патрисиу Фрейре защитил титул чемпиона Bellator в полулегком весе бою с Адамом Боричем

Патрисиу Фрейре Фото: globallookpress.com
Бой продлился все 5 раундов, а «Питбуль» одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, Фрейре провел свою первую защиту после того, как сумел вернуть себе титул во встрече с Эй Джеем Макки.
Для «Питбуля» эта победа стала 22-ой в Bellator. В итоге 35-летний бразилец установил новый рекорд промоушена по количеству выигранных поединков.
Напомним, что ранее Патрисиу был еще и чемпионом Bellator в легком весе. Всего в активе Фрейре 33 победы и 5 поражений в профессиональной карьере.