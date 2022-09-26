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    Майкл Чендлер: «Почему все говорят, что Махачев непобедим. Он еще не дрался ни с кем из топов»

    Бокс/ММА ММА UFC Bellator Сборная России
    Экс-чемпион Bellator в легком весе, а ныне пятый номер рейтинга UFC в дивизионе до 70,3 кг Майкл Чендлер рассказал, что думает про Ислама Махачева.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

  • Майкл Чендлер
  • Экс-чемпион Bellator в легком весе
  • Я не понимаю, почему все говорят, что он непобедим. Он не дрался с топовыми соперникам. Махачев выиграл Хукера, который шел на серии из трех поражений кряду. Поединок с Дариушем должен был стать трамплином для Ислама, но тогда Бенеил получил травму. Посмотрим, как Махачев покажет себя с Оливейрой. Если он пройдет его также легко, как и Бобби Грина, то тогда я признаю его величие

    • На данный момент Ислам Махачев является четвертым номером рейтинга в легком дивизионе. На UFC 280 россиянин сразится за титул чемпиона с Чарльзом Оливейрой.

    Бразилец сейчас идет на серии из 11 побед кряду. В своем последнем поединке Чарльз Оливейра в первом раунде задушил Джастина Гейджи.

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