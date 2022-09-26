Майкл Чендлер: «Почему все говорят, что Махачев непобедим. Он еще не дрался ни с кем из топов»

Экс-чемпион Bellator в легком весе, а ныне пятый номер рейтинга UFC в дивизионе до 70,3 кг рассказал , что думает про

Майкл Чендлер Экс-чемпион Bellator в легком весе Я не понимаю, почему все говорят, что он непобедим. Он не дрался с топовыми соперникам. Махачев выиграл Хукера, который шел на серии из трех поражений кряду. Поединок с Дариушем должен был стать трамплином для Ислама, но тогда Бенеил получил травму. Посмотрим, как Махачев покажет себя с Оливейрой. Если он пройдет его также легко, как и Бобби Грина, то тогда я признаю его величие

На данный момент Ислам Махачев является четвертым номером рейтинга в легком дивизионе. На UFC 280 россиянин сразится за титул чемпиона с Чарльзом Оливейрой.

Бразилец сейчас идет на серии из 11 побед кряду. В своем последнем поединке Чарльз Оливейра в первом раунде задушил Джастина Гейджи.