Фьюри обещал драться с Усиком, но резко переключился на Джошуа. Украинец считает, что Тайсон просто испугался

Тайсон не намерен драться с Усиком, но при этом регулярно оскорбляет украинца в соцсетях

Фьюри продолжает быть непредсказуем. От завершении карьеры, до боя с Джошуа всего лишь один шаг

Еще несколько месяцев назад Тайсон Фьюри упрямо утверждал о завершении своей карьеры. Тогда «цыганский король» говорил, что больше никогда не выйдет на профессиональный ринг ни при каких обстоятельствах. Однако, как оказалось, все эти слова были только для того, чтобы привлечь к себе еще большее количество внимания.

И, судя по всему, медиаплан Тайсона работал, как никогда удачно. Британец вновь оказался в центре внимания и сейчас у него есть несколько вариантов развития событий по поводу дальнейшей карьеры. После победы над Энтони Джошуа Александр Усик на пресс-конференции вызвал Тайсона Фьюри на поединок.

«Цыганский король» принял согласился и заявил, что их бой состоится в течении нескольких месяцев. Команды боксеров уже начали договариваться друг с другом о встрече, но впоследствии что-то пошло не так и планы британца поменялись.

Тайсон Фьюри vs Диллиан Уйат (полный бой)

Очень резко Тайсон Фьюри переключился с Александра Усика на Энтони Джошуа. «Эй-Джей» после двух поражений кряду от украинца явно не ожидал такого. Однако Фьюри публично заявил, что предоставит Джошуа шанс сразиться за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Конечно же, от такой возможности Энтони просто не мог отказаться и он вместе со своей командой согласился на данный поединок даже на ту дату, которая удобна для его соперника. Изначально промоутеры планировали устроить встречу между Фьюри и Джошуа в середине декабря.

Однако сам Тайсон заявил, что хочет сразиться именно в начале месяца. Такие сроки явно ему на руку и видно, что в этих переговорах Фьюри постоянно навязывает свои условия. Впрочем, «цыганский король» сейчас является чемпионом мира, а у Джошуа нет на руках ни единого пояса и поэтому «Эй-Джею» приходится играть по правилам потенциального соперника.

С большей долей вероятности эта встреча состоится 3 декабря. Не так давно стороны уже обсудили распределение доходов между собой. Известно, что 60% гонорара уйдет в актив Тайсона Фьюри, а оставшиеся 40 получит Энтони Джошуа.

Усик считает, что Фьюри просто испугался его

Александр Усик globallookpress.com

Конечно же, украинский боксер раздосадован таким развитием событий. Сейчас у Усика на руках 4 чемпионских пояса и его желание стать лучшим тяжеловесом абсолютно понятно. Как раз, именно об этом Александр в последнее время и говорит:

Александр Усик Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Я очень долго и упорно тренировался не для того, чтобы боксировать с претендентами. Нередко мне приходится не видеть свою семью по несколько месяцев из-за тренировочных лагерей. Мне нужны громкие бои. Поэтому я и хочу драться за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Мне нужен бой с Фьюри

В команде украинского боксера и вовсе утверждают, что Тайсон просто испугался этого поединка. К примеру, Эгис Климас, являющийся менеджером Александра Усика в своих соцсетях нередко оставлял комментарии по поводу того, что Фьюри переживает за свою статистику и не хочет ее портить.

По мнению экспертов, Джошуа является для «цыганского короля» более удобным соперником и если учесть, что у «Эй-Джея» осталось мало времени на подготовку, то для Тайсона это может быть очередная легкая победа.

Самому Фьюри явно не нравятся все эти комментарии со стороны команды украинца. Тайсон выбрал довольно агрессивную политику и в своих интервью он регулярно кидает оскорбления в адрес Александра Усика.

Тайсон Фьюри Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Этот средневес слишком много о себе думает. Почему многие решили, что Усик хороший боксер. Лично я так не считаю. Встреча с ним может стать для меня очередной легкой прогулкой

Тайсон слишком уверен в своих высказываниях, но почему-то бой с украинцем вновь откладывается на неопределенный срок. При этом «цыганский король» обвиняет Александра в том, что это он боится выходить против него на ринг.

У Усика есть запасной вариант

Деонтей Уайлдер globallookpress.com

Не так давно The Ring признали Александра Усика лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. После победы над Джошуа акции украинца резко взлетели вверх и теперь он стал не менее обсуждаемой персоной в мире бокса, чем тот же Тайсон Фьюри.

Конечно же, такой боец, как Усик, вряд ли останется без соперника. Уже несколько боксеров выстраиваются в очередь к Александру, рассчитывая на поединок с ним. Из именитых спортсменов тут можно выделить Энди Руиса, который отправлял Энтони Джошуа в нокаут, и Сауля Альвареса, являющегося абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

При этом Александр уже выбрал себе соперника на тот случай, если бой с Фьюри не состоится. Недавно украинец заявил, что хочет подраться с экс-чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

После досрочного поражения от Фьюри американец взял паузу в своей карьере, однако уже 15 октября он подерется против Роберта Хелениуса. Но после поединка со скандинавом Деонтей готов принять вызов Усика.

Очевидно, чтобы набрать форму американцу просто необходим бой с Хелениусом. Встреча между Уайлдером и Усиком однозначно привлечет к себе очень большое количество внимания.

Но все же болельщики ждут бой Александра именно с Тайсоном Фьюри. Правда, вот пока что 2 непобедимых боксера не могут договориться о встрече. И, глядя на нынешнюю ситуацию, есть риск, что один из самых ожидаемых поединков в 21-м веке так и не состоится.