Нейт Диас может подписать контракт с Bellator

Стало известно, что экс-претендент на титул чемпиона UFC в легком весеможет продолжить свою профессиональную карьеру в Bellator. Об этом лично заявил президент промоушена

Скотт Кокер Президент Bellator Мы уже начали переговоры с Нейтом. Нам хотелось бы, чтобы такой боец, как Нейт, продолжил свою карьеру именно у нас. Посмотрим, получится ли у нас договориться. После ухода из UFC Диас хотел провести несколько боксерских поединков. Думаю, что он сейчас ведет переговоры не только с нами

Диас провел свой последний поединок против Тони Фергюсона на UFC 279 в Лас-Вегасе. Тогда Нейт одержал победу гильотиной в четвертом раунде.

Всего в активе американского бойца 34 поединка по правилам ММА. На счету Диаса 21 победа и 13 поражений в карьере.