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    Чендлер заявил, что Фергюсону нужно взять паузу в карьере

    Бокс/ММА ММА UFC
    Топовый легковес UFC Майкл Чендлер высказался о своем бывшем сопернике Тони Фергюсоне. Экс-чемпион Bellator считает, что «Эль-Кукую» нужно взять паузу в выступлениях.

    Тони Фергюсон
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    Тони Фергюсон

  • Майкл Чендлер
  • Экс-чемпион Bellator в легком весе
  • Мне всегда нравилось, как дерется Тони. Я его большой фанат желаю ему всего самого лучшего. Думаю, что сейчас Фергюсону нужно восстановиться и взять паузу в своей карьере. Он вновь подрался, а мне даже не дали соперника. Тони устал и ему точно необходим отдых

    • Майкл Чендлер и Тони Фергюсон встречались друг с другом на UFC 274. Тогда «Эль-Кукуй» уступил нокаутом во втором раунде после точного попадания фронт-киком в голову.

    В своем последнем поединке 38-летний американец в четвертом раунде гильотиной проиграл Нейту Диасу. Сейчас Фергюсон идет на серии из пяти проигрышей кряду.

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