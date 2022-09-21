Чендлер заявил, что Фергюсону нужно взять паузу в карьере

Топовый легковес UFC высказался о своем бывшем сопернике. Экс-чемпион Bellator считает, что «Эль-Кукую» нужно взять паузу в выступлениях.

Майкл Чендлер Экс-чемпион Bellator в легком весе Мне всегда нравилось, как дерется Тони. Я его большой фанат желаю ему всего самого лучшего. Думаю, что сейчас Фергюсону нужно восстановиться и взять паузу в своей карьере. Он вновь подрался, а мне даже не дали соперника. Тони устал и ему точно необходим отдых

Майкл Чендлер и Тони Фергюсон встречались друг с другом на UFC 274. Тогда «Эль-Кукуй» уступил нокаутом во втором раунде после точного попадания фронт-киком в голову.

В своем последнем поединке 38-летний американец в четвертом раунде гильотиной проиграл Нейту Диасу. Сейчас Фергюсон идет на серии из пяти проигрышей кряду.