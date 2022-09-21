5 потенциальных соперников для Конора Макгрегора

Макгрегор может провести, как минимум, 2 громких поединка в своей карьере

Чарльз Оливейра

О поединке между Конором Макгрегором и Чарльзом Оливейрой за последние месяцы было немало разговоров. Бразилец очень хотел встретиться в октагоне с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях. Однако, пока ирландец продолжал свое восстановление от травмы, Чарльзу нашли нового соперника и им стал Ислам Махачев.

Впрочем, Оливейра до последнего момента рассчитывал на поединок именно с Конором. В своих интервью бразилец не раз утверждал, что бой с Макгрегором для него в приоритете по двум причинам. Первая из них — это, конечно же, большие деньги. Но, как говорил Оливейра, если он побьет Конора, то навсегда впишет свое имя в историю UFC.

Чарльз Оливейра globallookpress.com

Для самого Макгрегора встреча с Оливейрой — это отличный шанс в очередной раз заработать. Несмотря на то, что кондиции ирландца уже не те, он все еще является самым медийным персонажем UFC. Бой с Чарльзом может резко поднять акции Макгрегора и, очевидно, что от этого поединка каждый из соперников будет только в плюсе.

Флойд Мейвезер

В 2017 году Мейвезер и Макгрегор встречались на ринге в боксерском поединке. Тогда победу праздновал именно Флойд, но поражение против легендарного американского чемпиона просто озолотило Конора.

Не так давно Мейвезер заговорил о реванше и команды бойцов даже связывались друг с другом по поводу ответной встречи. Если же поединок с Оливейрой — это просто возможность в очередной раз неплохо заработать, то вот бой с Флойдом — это шанс получить рекордный гонорар в своей карьере.

Конор довольно медийный персонаж и он является кумиром многих людей. Поэтому желающих посмотреть на него не только в октагоне, но и в ринге очень много. И, конечно же, всегда найдутся те, кто захотят проспонсировать данный поединок.

Доходы от телетрансляций подобного зрелища засчет огромного количества просмотров покроют все расходы. По предварительным данным, Конор за второй бой может получить около 150 млн. долларов.

Очевидно, гонорар Флойда будет раза в 2-3 выше. Но и за предложенные 150 миллионов Макгрегор точно не откажется от поединка. В UFC он даже с учетом своего статуса получит раз в 30 меньше.

Нейт Диас

UFC FREE Fight: McGregor Vs Diaz 2

Макгрегор дважды встречался с Диасом в октагоне в 2016 году. Первый поединок остался за Нейтом, а второй за ирландцем. Сейчас счет в противостоянии 1:1, но даже спустя 6 лет, болельщики желают выяснить, кто же из сильнее.

Вообще, фанатам единоборств всегда нравились трилогии и те же истории между Фьюри и Уайлдером или, как это было в UFC, противостояние Кормье и Миочича всегда вызывали огромный интерес у публики.

Поэтому почему бы Конору и не встретиться с Нейтом вновь? Сам Диас после победы над Фергюсоном заявил, что готов вновь подраться с Макгрегором. Правда вот у американца заканчивается контракт с UFC и продлевать его стороны явно не намерены.

Однако Нейт всегда проявлял особый интерес к боксерским поединкам. Он также допустил вариант окончания трилогии с Макгрегором именно на ринге. В плане спортивной составляющей этот бой точно не будет иметь смысла. Зато просматриваемость данной встречи может побить все рекорды.

Майкл Чендлер

Экс-чемпион Bellator в легком весе, а ныне топовый боец UFC Майкл Чендлер прошедшим летом не раз говорил о своем поединке с ирландцем. И здесь, на самом деле, не так уж все и однозначно. На первый взгляд, может показаться, что Конор, ввиду своего долгого отсутствия, в этом противостоянии точно не фаворит.

Но, если взглянуть на последние бои Чендлера, сразу бросается в глаза тот факт, что Майкл не так уж и крепко стоит на ногах. Он падал в нокдауны от не самых сильных попаданий со стороны Оливейры и Гейджи. Конор хоть и растерял былые кондиции, но удар у него остался прежним.

Поэтому данное противостояние может превратиться в настоящую кровавую рубку. Бороться ни Майкл, ни Конор точно не будет. А это значит, что болельщики увидят поединок двух ярко выраженных нокаутеров. И, если Макгрегор пройдет Чендлера, то резко может ворваться в топ-5 рейтинга легковесов.

А там, возможно, ирландцу вновь дадут шанс сразиться за титул. Для того, чтобы вернуться в большую игру — Чендлер это самый подходящий соперник. Но для боя с Майклом Конору нужно пройти очень серьезную подготовку. Чендлер очень жесткий парень и никакой пощады ирландцу не будет.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон globallookpress.com

Несколько лет назад Тони Фергюсон дышал в спину и Конору Макгрегору, и Хабибу Нурмагомедову. «Эль-Кукуй» был временным чемпионом промоушена в легком весе и его боя с ирландцем ждали многие.

Как и в случае с Чендлером, данное противостояние может получиться очень зрелищным. Однако после окончания этого боя на плаву останется только один из них. Вряд ли UFC продлит контракт с Фергюсоном после очередного поражения.

Статистика показывает, что Тони очень сильно сдал и поэтому из всех пяти кандидатов — это самый легкий вариант для Конора. В последнем бою «Эль-Кукуй» ровным счетом ничего не показал и в итоге проиграл гильотиной, а вот Макгрегор в любой ситуации может полагаться на свой нокаутирующий удар.

Поэтому поединок с Тони — это отличная возможность для Конора вернуть былую форму. В стойке Макгрегор однозначно будет перебивать «Эль-Кукуя». Есть вероятность, что ирландец и вовсе финиширует Фергюсона на ранней стадии. При этом еще Конор вновь имеет шанс неплохо заработать.

Вряд ли Дана Уайт в таком поединке обидит звезд промоушена. Наверняка, каждый получит не менее 3 млн. евро, а это, по меркам UFC, очень большие деньги, о которых любой другой боец может только мечтать.