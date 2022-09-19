Тренер Уайлдера о бое Фьюри и Джошуа: «Энтони может шокировать Тайсона»

, являющийся тренером экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, дал комментарий по поводу потенциального боя между

Малик Скотт Тренер Деонтея Уайлдера Я считаю, что не стоит Джошуа списывать со счетов раньше времени. Энтони дважды проиграл Усику, но это только подстегивает его к новым вызовам. Он правильно сделал, что согласился на встречу с Фьюри. Тайсон в последнее время много пропускает и Энтони вполне может шокировать его

Накануне Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа, и предварительно их поединок назначен на 3 декабря. «Цыганский король» в своем последнем бою одолел нокаутом Диллиана Уайта.

Энтони Джошуа 20 августа проиграл раздельным решением судей Александру Усику. Всего в активе британца 24 победы и 3 поражения в профессиональной карьере.