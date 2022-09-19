ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Тухель Следующий клуб Тухеля. 8 топ-вариантов для немца после странного увольнения из «Челси»
  • 16:34
    • Головин признан лучшим игроком матча «Монако» — «Реймс»
  • 16:21
    • Марко Асенсио входит в сферу интересов «Барселоны»
    Все новости спорта

    Тренер Уайлдера о бое Фьюри и Джошуа: «Энтони может шокировать Тайсона»

    Бокс/ММА Бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри WBC WBO WBA IBF
    Малик Скотт, являющийся тренером экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Деонтея Уайлдера, дал комментарий по поводу потенциального боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

    Энтони Джошуа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Джошуа

  • Малик Скотт
  • Тренер Деонтея Уайлдера
  • Я считаю, что не стоит Джошуа списывать со счетов раньше времени. Энтони дважды проиграл Усику, но это только подстегивает его к новым вызовам. Он правильно сделал, что согласился на встречу с Фьюри. Тайсон в последнее время много пропускает и Энтони вполне может шокировать его

    • Накануне Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа, и предварительно их поединок назначен на 3 декабря. «Цыганский король» в своем последнем бою одолел нокаутом Диллиана Уайта.

    Энтони Джошуа 20 августа проиграл раздельным решением судей Александру Усику. Всего в активе британца 24 победы и 3 поражения в профессиональной карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Второй раунд между «Динамо» Минск и «Северсталью» получится таким же событийным?
  • «Динамо» Минск — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Еще один андердог станет жертвой ЦСКА?
  • «Куньлунь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Урава Редс» потерпит неудачу
  • «Серезо Осака» — «Урава Редс». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.06
  • Прогноз на матч Куньлунь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Серезо Осака — Урава Редс
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Мария — Бушар
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фрухвиртова — Викмайер
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Кудла — Вердаско
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сентраль Кордоба Росарио — Химнасия Ла-Плата
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры