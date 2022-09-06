Фьюри обратился к Джошуа: «Сообщи мне, если хочешь подраться за титул чемпиона WBC»

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри
решил вызвать
на поединок Энтони Джошуа
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Тайсон ФьюриЧемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBCСейчас я готовлюсь к бою с Усиком. Но мало ли что может произойти? Вдруг он откажется от встречи. Я просто не могу остаться без соперника, поэтому хочу вызвать на бой Джошуа. Энтони, я предлагаю тебе сразиться за титул чемпиона WBC. Сообщи мне, если тебе это интересно
В данный период времени Тайсон Фьюри проводит подготовку к поединку против Александра Усика, который предварительно запланирован на начало 2023 года.
В своем последнем бою британец в шестом раунде нокаутировал Диллиана Уайта. Всего на счету Тайсона Фьюри 32 победы и одно поражение в профессиональной карьере.