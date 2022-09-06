ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Арсенал» Возвращение «Большой двойки». У соперничества «МЮ» и «Арсенала» снова есть потенциал
    Все новости спорта

    Фьюри обратился к Джошуа: «Сообщи мне, если хочешь подраться за титул чемпиона WBC»

    Бокс/ММА Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа WBC WBO WBA IBF
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри решил вызвать на поединок Энтони Джошуа.

    Тайсон Фьюри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайсон Фьюри

  • Тайсон Фьюри
  • Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC
  • Сейчас я готовлюсь к бою с Усиком. Но мало ли что может произойти? Вдруг он откажется от встречи. Я просто не могу остаться без соперника, поэтому хочу вызвать на бой Джошуа. Энтони, я предлагаю тебе сразиться за титул чемпиона WBC. Сообщи мне, если тебе это интересно

    • В данный период времени Тайсон Фьюри проводит подготовку к поединку против Александра Усика, который предварительно запланирован на начало 2023 года.

    В своем последнем бою британец в шестом раунде нокаутировал Диллиана Уайта. Всего на счету Тайсона Фьюри 32 победы и одно поражение в профессиональной карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ разделит очки с «Ювентусом»
  • ПСЖ — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 5.25
    •
  • Возникнут ли у «Манчестер Сити» проблемы с «Севильей»?
  • «Севилья» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Сливочные» начнут без увертюр
  • «Селтик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  5.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Селтик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  6.40
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры