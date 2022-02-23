Вячеслав Сенченко: Вряд ли кто-либо из бойцов UFC построит успешную карьеру в боксе

Экс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Вячеслав Сенченко свой последний в профессиональной карьере бой провел в 2015 году, однако из спорта он не ушел. Украинский боксер начал тренерскую карьеру и за несколько лет добился серьезных успехов в новом амплуа. В феврале 2020-го года сбылась мечта Сенченко-тренера — его подопечный Карен Чухаджян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA. Сейчас в команде Вячеслава тренируется несколько профессиональных боксеров, с которыми он надеется повторить этот успех. О положении дел в современном боксе с Сенченко пообщался эксклюзивно для LiveSport.Ru Владислав Прусаков.

Не скажу, что часто вспоминаю. Сейчас больше сконцентрирован на своей тренерской работе. Я не ушел из бокса и не поменял вид деятельности. Как был в спорте, так и остаюсь. Я каждый день провожу в тренировочном зале и грустить мне точно не приходится. Скучаю ли по своим выступлениям? Даже не знаю...

Вообще считаю, что практически полностью реализовал себя в боксе. Конечно, я думал, чтобы еще год или два повыступать, но в связи с политической ситуацией (конфликт на Донбассе — прим. ред.) пришлось завершить карьеру. Да и стоящих предложений не было на тот момент. Как-то так все пришло к окончанию карьеры.

— Кто из боксеров был для вас кумиром?

Я всегда равнялся на такого боксера, как Оскар Де Ла Хойя. Мне очень нравилась его передняя рука. Я всегда старался развивать свой джеб, чтобы он был, как у Оскара.

— Какой бой в своей карьере вы считаете самым тяжелым?

Наверное, я не смогу назвать один бой. На каждом этапе были свои трудности. Очень тяжелый бой был с Федериком Клозе. Он являлся многократным чемпионом Европы и в WBA всегда находился в пятерке сильнейших. Клозе сильный боксер. Помню, что в конце того боя у меня было сильное обезвоживание.

Я еле вытянул этот поединок, да и в эмоциональном плане все было непросто. После окончания поединка меня выводили с ринга под руки — тогда уже был не в состоянии передвигаться самостоятельно из-за обезвоживания. Как оказалось, я еще получил и тепловой удар, а бой прошел все 12 раундов.

Вот это один из самых сложных поединков. Также можно вспомнить бой против Рикки Хаттона. Я тогда одержал победу нокаутом, но после поединка у меня было надорвано плечо. Складывалось впечатление, что и вовсе попал под машину. Я был очень уставшим.

Сенченко против Хаттона

— Бывает такое, что боксерские поединки снятся вам?

Нет, такого тоже не бывает. У меня отсутствуют какие-либо переживания по поводу карьеры. Считаю, что вовремя закончил. Я до сих пор продолжаю заниматься любимым делом.

Иногда мне даже сейчас предлагают выйти на ринг. Многие, когда закончили с боксом, участвуют в выставочных боях. Бывает, мне даже хочется выступить в таком поединке.

— Некоторые боксеры после завершения спортивной карьеры решили себя попробовать в качестве комментатора. Вы рассматривали такой вариант?

Если бы меня пригласили, то я бы согласился попробовать прокомментировать какой-нибудь бой, однако предложений не поступало. У нас есть каналы, на которых иногда транслируют бои, но нет такого количества турниров, как в других странах. Соответственно, предложений стать комментатором не было вообще.

— Вы завершили карьеру в 2015 году. Что почувствовали в тот момент? Уже заранее знали, что станете тренером?

Я почувствовал даже некоторую радость. Но грусти и печали точно не было. Наоборот, я воспринял все на позитиве. Рад, что закончил на победной волне. Последние 2 свои боя я выиграл.

Я прекрасно понимал, чем мне предстоит заниматься, что меня ждет впереди. На момент своего прощального боя уже плавно включался в тренерскую работу — это все было обдумано и решено заранее.

Начало тренерской работы вышло немного не таким, как я планировал. Сперва у меня не было профессиональных бойцов, я пришел работать тренером в коммерческий клуб, куда люди приходили тренироваться для себя. Это, в принципе, нормальное развитие событий — я плавно вникал в этот процесс.

Но все же мне хотелось работать с профессиональными спортсменами и чуть позже у меня появилась такая возможность. Я стал одним из организаторов бойцовского клуба, в который мы взяли несколько боксеров — эти ребята до сих пор со мной продолжают свой путь.

Карен Чухаджян победил в титульном бою Сергея Воробьева

— В феврале 2020-го ваш подопечный, Карен Чухаджян, завоевал титул чемпиона по версии WBA. Какие эмоции испытывали тогда?

Это был очень крутой выездной бой. В записи можно посмотреть, как я радовался. То были невероятные эмоции. Их можно сравнить с теми, когда я сам завоевал чемпионский пояс. Но это было очень круто.

Мы выехали на поединок, который проходил дома у нашего соперника. Сам бой получился конкурентоспособным и зрелищным. Очень рады, что удалось победить в таком поединке.

— Наблюдаете за какими-нибудь другими видами спорта?

По возможности, я смотрю футбол. У меня не так много свободного времени. Мой рабочий день начинается с 7 утра и заканчивается в 8 вечера. Потом я еду домой, ужинаю, провожу пару часов с семьей и ложусь спать.

В выходные дни (половина субботы и воскресенье) я пытаюсь провести с женой и детьми, потому что в будние дни они меня редко видят. Сын у меня уже взрослый, ему 18 лет, а дочке только 8, и я стараюсь проводить с ней больше времени.

Поэтому смотреть телевизор и сидеть в интернете времени не хватает. Вот сейчас я на сборах и могу позволить себе понаблюдать за Олимпиадой или некоторыми боями. По возможности, стараюсь следить за другими видами спорта.

— Бывает такое, что спорта в вашей жизни становится слишком много и нужен отдых?

Да, бывает хочется взять какую-то паузу. В моей команде не один и не два боксера, их гораздо больше, поэтому иногда хочется отдохнуть. У одного боксера закончилась подготовка к бою и далее она начинается у другого. В связи с этим, я иногда сам жду пауз — так получается очень часто.

К примеру, у двоих подопечных прошли бои, и тут сразу же намечаются поединки у следующих и опять начинается цикл подготовки. И вот так могу отработать почти без выходных целый год.

— Как считаете, чем-то нынешний бокс отличается от того, который был лет 10 назад? Некоторые поклонники бокса утверждают, что сейчас супертяжелый дивизион стал самым зрелищным и интересным.

Я считаю, что да, все развивается и идет вперед, бокс сейчас уже другой. Скорости и темп отличаются, боксеры становятся лучше, чем в мое время.

Не думаю, что раньше в супертяжелом дивизионе было неинтересно — в каждый период времени есть свои крутые бойцы. Ранее был Мохаммед Али, потом Майк Тайсон, сейчас тоже хороший супертяжелый дивизион. К тому же туда недавно перешел Александр Усик. Он поменял все расклады, отодвинув Джошуа, считавшегося одним из лучших тяжеловесов.

Теперь на Энтони будут делать не такие большие ставки, а после реванша с Александром он и вовсе может закончить карьеру. Сейчас в супертяжелом весе присутствует интрига и есть 2 крутых бойца: Усик и Фьюри. Все ждут их очного поединка, чтобы узнать, кто лучший тяжеловес.

Усик против Джошуа

— Какой бой вам понравился больше: Усик против Джошуа или Уайлдер против Фьюри?

Бой Усика против Джошуа мне понравился больше — это два очень техничных боксера. Я считаю, что Энтони подошел к бою с Александром в хороших кондициях, возможно, это была и вовсе его пиковая форма. Мне показалось, что Джошуа солидно набрал.

Бой с Усиком получился очень конкурентным, это был не односторонний поединок. Александр в некоторых моментах опережал Джошуа и казался точнее, концовка встречи точно была за Усиком. Классный бой, он мне больше понравился, чем поединок Уайлдера и Фьюри.

— Сейчас много разговоров ходит вокруг чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, который раздумывал над тем, чтобы перейти в бокс. Как думаете, может ли состояться его бой против Тайсона Фьюри?

Сейчас такое время, что может состояться любой бой — мы видим, как блогеры боксируют с Мейвезером. Организаторы не смотрят на рейтинг, они акцентируют внимание на популярности в соцсетях. Я не слежу за UFC и не являюсь фанатом данного промоушена. Об этом бое между Нганну и Фьюри читал в новостях. Были бы деньги и желание и организовать можно все, что угодно.

— Кто-либо из бойцов ММА способен построить успешную карьеру в боксе?

Сложно об этом говорить. Взять, к примеру, того же МакГрегора — он провел только один бой с Мейвезером. Как можно говорить о том, что у него сложилась карьера в боксе? Я считаю, что, если бы он проводил бои против соперников из топ-10 или топ-20, то не выиграл бы ни у одного из них.

А в подлинность встречи с Мейвезером особо не верю, считаю, что это просто был выставочный бой, который нужен и тому, и другому. Они оба тогда заработали денег и все, но чего-то особенного я в том поединке не увидел.

Провести одну или две встречи по правилам бокса бойцы ММА могут, а выстроить карьеру и дойти до титульных встреч — очень тяжело. Пока что таких примеров я не знаю.

Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что кто-либо из бойцов UFC способен построить успешную карьеру в боксе и дойти до титула чемпиона мира. Это немного другой вид спорта.

Макгрегор против Мейвейзера

— Нет ли угрозы боксу из-за конкуренции с ММА?

Бокс — это вид спорта с большой историей, появившийся очень много лет назад. ММА — это новая молодая дисциплина, которая существует не так давно. Я бы не сказал, что бойцы ММА популярнее боксеров — каждому свое.

Я за ММА практически не слежу и кроме МакГрегора другие фамилии назвать сложно. Да и о Коноре я узнал потому, что он появился на слуху из-за боя с Мейвезером.

Думаю, что никакой угрозы нет. Бокс был, есть и будет!

— В последнее время набирают популярность бои поп-ММА, а также поединки на голых кулаках. Как к этому относитесь?

Я знаю, что такое голые кулаки, в Украине есть такой проект под названием «Махач». Если не ошибаюсь, они уже начали сотрудничество с TopDog, проводили даже общие бои. Я был главным судьей на некоторых поединках в «Махаче» и отбирал бойцов в этот проект. Сейчас оттуда ушел и уже этим не занимаюсь.

Как я отношусь к данной деятельности? Если честно, то не очень хорошо. По мне эти проекты пробудут на слуху еще максимум года два. Бои на голых кулаках не зарекомендуют себя так, как бокс. Я нормально отношусь к самим бойцам- это очень травмоопасно, однако ребята, несмотря ни на что, выходят биться. Но, как к спорту, отношусь не очень хорошо, на профессиональные поединки это не похоже.

Видеоблогер Логан Пол против Мейвезера

— Нередко в таких боях на ринг выходят далеко не самые подготовленные участники, однако многие поединки на YouTube собирают миллионы просмотров. Это справедливо?

Сейчас такое время, что все поменялось. Люди стали агрессивнее и злее, они хотят крови и зрелища. Раньше все ждали профессиональных поединков по боксу, а сейчас на уровень бойцов и не смотрят — обращают внимание прежде всего на то, сколько подписчиков в соцсетях, в адрес кого боец что-то сказал и так далее. Я человек другого формата и ко всему подобному отношусь не очень хорошо.

Всегда за то, чтобы боец, прежде всего, показывал хороший уровень бокса. Раньше на наших поединках, когда я выступал, в Донецке вся арена был забита до отказа. И люди ходили не потому, что кто-то в адрес кого-то что-либо сказал, они хотели посмотреть именно боксерские бои. А сейчас все поменялось, в нынешнее время нужно вести соцсети, чтобы быть популярным.

— В каких странах, по вашему мнению, самая сильная школа бокса?

Я бы не стал выделять какую-то одну страну. У каждой нации есть свои сильные бойцы. В России очень много хороших боксеров. К тому же есть достаточное количество организаций, где все устроено на высшем уровне.

Если посмотреть на Америку и Мексику, то там тоже много отличных боксеров. В Украине сейчас те же Усик и Ломаченко показывают высочайший уровень. Поэтому не стал бы выделять какую-либо одну страну, где есть хорошие боксеры. Везде присутствуют свои звезды и молодые перспективные таланты.

— Как считаете, в вашем родном регионе подходящие условия для занятия спортом?

Условия подходящие, но все зависит от самого человека. Залов у нас довольно много, а найти, где заниматься можно даже бесплатно.

Увы, сейчас все переходит на коммерцию, но, если ты поставил цель и хочешь чего-либо добиться, то найдешь возможность, чтобы тренироваться. Залов у нас очень много, особенно в Киеве — условия для тренировок есть.

— Что поможет вывести бокс в Украине на новый уровень?

Не хватает телевидения и какой-либо раскрутки, боксеров не так часто показывают на ТВ. Хоть и говорят, что телевизор сейчас мало, кто смотрит, но все же никакой рекламы для наших спортсменов нет. О боксерах практически никто и не говорит и о нас даже нет упоминаний в новостях. Новые имена не звучат.

Надо раскручивать, чтобы боксеры стали известны и тогда молодежь захочет на кого-то из них равняться. А о чем речь может идти, когда о бойцах никто ничего не знает? К примеру, мой подопечный Карен завоевал титул в WBA и сейчас входит в топ-10 сильнейших бойцов рейтинга в IBF, а об этом никто и не пишет и не говорит.

Вот этого и не хватает ребятам. Да и бои на ТВ редко показывают, сейчас все в интернете, но и там поединки не всегда можно найти. Хотелось, чтобы был доступ, и дети смотрели на бои молодых перспективных боксеров, чтобы знали не только про Ломаченко и Усика, но и про других хороших бойцов.

— Что пожелаете юным спортсменам?

Нужно всегда идти к своей цели. На пути много преград. Нельзя никогда останавливаться. Если ты себе поставил цель стать спортсменом, то нужно работать и быть дисциплинированным, нужно идти вперед и добиваться своего.