Стали известны гонорары Фьюри и Уайлдера за третий бой

В ночь с 9 на 10 октября обладатель пояса WBC в супертяжелом весепроведет защиту против

Отмечается, что Фьюри гарантировано заработает 30 миллионов долларов, Уайлдеру предусмотрено 20 миллионов.

Также Фьюри получит 60% прибыли от платных трансляций, остальные 40% предусмотрены Деонтею.

Первый бой между титулованными тяжеловесами состоялся в 2018 году. По итогам 12 раундов судьи зафиксировали ничью (111-115, 114-110, 113-113), Тайсон Фьюри побывал в двух нокдаунах. В 2020-м состоялся реванш, в котором Фьюри одержал убедительную победу техническим нокаутом в 7-м раунде, Уайлдер дважды был в нокдауне.