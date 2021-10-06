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    Стали известны гонорары Фьюри и Уайлдера за третий бой

    Бокс Тайсон Фьюри WBC
    В ночь с 9 на 10 октября обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет защиту против Деонтея Уайлдера.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    Отмечается, что Фьюри гарантировано заработает 30 миллионов долларов, Уайлдеру предусмотрено 20 миллионов.

    Также Фьюри получит 60% прибыли от платных трансляций, остальные 40% предусмотрены Деонтею.

    Первый бой между титулованными тяжеловесами состоялся в 2018 году. По итогам 12 раундов судьи зафиксировали ничью (111-115, 114-110, 113-113), Тайсон Фьюри побывал в двух нокдаунах. В 2020-м состоялся реванш, в котором Фьюри одержал убедительную победу техническим нокаутом в 7-м раунде, Уайлдер дважды был в нокдауне.

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