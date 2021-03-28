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    Уайт нокаутировал Поветкина в бою-реванше

    Бокс Александр Поветкин WBC
    Россиянин Александр Поветкин проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту в бою-реванше за пояс временного чемпиона по версии WBC.

    Александр Поветкин
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    Александр Поветкин

    Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде.

    В августе 2020 года Поветкин сенсационно победил Уайта и получил пояс временного чемпиона по версии WBC. Изначально бой-реванш планировали провести в конце прошлого года, но российский боксер заболел коронавирусом и не смог подготовиться к поединку.

    На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью.

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