Уайт нокаутировал Поветкина в бою-реванше

Россиянинпроиграл нокаутом британцув бою-реванше за пояс временного чемпиона по версии WBC.

Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде.

В августе 2020 года Поветкин сенсационно победил Уайта и получил пояс временного чемпиона по версии WBC. Изначально бой-реванш планировали провести в конце прошлого года, но российский боксер заболел коронавирусом и не смог подготовиться к поединку.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью.