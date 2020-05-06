Майку Тайсону предложили бой с новозеландским регбистом

получил предложение о поединке с новозеландским регбистом Сонни Биллом Уильямсом. Он стал чемпионом Новой Зеландии по боксу в 2012 году.

За этот благотворительный бой Тайсон получит 1 млн долларов. Также возможны встречи с австралийским регбистом Полом Галленом и австралийским футболистом Бэрри Холлом.

«Я организую бой на "Мельбурн Арене", где соберется более 10 тысяч человек, или даже на "Принс Парк", где на бой Джеффа Фенека и Азумы Нельсона пришло 30 тысяч.

Может, Тайсону уже 53 года, но он по-прежнему крупная фигура. Любой из этих парней — Холл, Галлен или Сонни Билл — воспользуются шансом выйти с ним на ринг. Это был бы не просто один бой, а целый ивент.

Первое, что я сделал, связался с агентом Тайсона Максом Марксоном и попросил его предложить Майку 1 млн долларов», — заявил австралийский промоутер Брайан Аматруда в интервью Daily Mail. 0