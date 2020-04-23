КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марсело БьелсаРуководство по Football Manager. Лучшие схемы и тактики, которые стоит попробовать
  • 19:34
    • Бышовец: Какой Дзюба? Он уже едет с базара. Джикия — наше будущее
  • 18:45
    • Источник: РПЛ могут возобновить 15 или 21 июня
  • 17:19
    • УЕФА вновь рекомендовал завершить все чемпионаты
  • 16:48
    • УЕФА досрочно выплатит клубам 70 миллионов евро
  • 16:34
    • Четыре игрока «Арсенала» нарушили режим самоизоляции
    Все новости спорта

    51-летний Маскаев заявил о готовности вернуться на ринг

    Бокс Олег Маскаев WBC
    Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Олег Маскаев сообщил о готовности вернуться на ринг.

    Олег Маскаев
    Олег Маскаев

    «В 2017 году я действительно хотел вернуться. Я бы и сейчас вернулся бы. Но не было и нет заинтересованных людей.

    Нет тех, кто скажет: Олег, вот тебе пару месяцев на подготовку, будет бой с тем-то. А мне звонят и говорят, что через неделю будет бой, хочу ли я поучаствовать.

    Но я так не привык, я же сейчас не нахожусь в тренировочном процессе каждый день, как было в Нью-Йорке.

    Но если бы я потренировался, если бы мне дали два месяца подготовиться и втянуться, то я бы продержался какое-то время. Но нет таких людей, которые бы правильно это все выстроили.

    Как 50-летний боксер может победить 30-летнего? За счет опыта и характера. И физически надо подтянуться.

    Локоть меня больше не беспокоит, зажил, для спины я тоже нашел способ, как сделать так, чтобы она была в порядке.

    Мои позвоночные грыжи вылечить невозможно, но если их правильно поддерживать, то один бой спокойно можно выдержать», — сказал 51-летний Маскаев «Спорт-Экспрессу».

    Маскаев выступал на профессиональном ринге с 1993 по 2013 годы. Одержал 39 побед (28 — нокаутом), потерпел 7 поражений.

    Был чемпионом мира по версии WBC с 2006 по 2008 годы. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Цыганский Король» снова на вершине. Фьюри деклассировал Уайлдера
  • 24/02/2020 в 00:08
    •
  • Прогноз
  • «Смолевичи» — «Динамо» Минск
  • 1.55
  • Завтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Смолевичи» и минское «Динамо» выдадут игру с забитыми мячами?
  • «Смолевичи» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Неман» продолжит удачно играть с «Энергетиком»?
  • «Неман» — «Энергетик-БГУ». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Добудет ли минское «Динамо» первую выездную победу в сезоне?
  • Экспресс дня 24 апреля. Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Маттейс де Лигт Игры FIFA 20. Сборная молодых талантов, которых стоит купить в режиме карьерыКилиан Мбаппе, Маттейс де Лигт и другие топ-таланты в FIFA 20 15:590
  • 11:03
    • «Спартак» предоставит стадион врачам для борьбы с коронавирусом
  • 22:32
    • «Авангард» назначил Алексея Волкова на должность генменеджера
  • 22:20
    • Месси предпочел бы видеть в «Барсе» Неймара, а не Лаутаро
    «Интер» — «Милан». Лига чемпионов 2002/2003 Футбол Статусно, а потому и не результативно. О миланском дерби в 1/2 Лиги чемпионов сезона 2002/2003О матче между «Интером» и «Миланом» на «Джузеппе Меацца» 14:530
  • Экспресс дня

  • Добудет ли минское «Динамо» первую выездную победу в сезоне?
  • 2.68
    •
  • 21:57
    • Джикия: Чемпионат России можно спокойно доиграть за 40-45 дней
  • 21:49
    • Зинченко: В Англии поздно ввели карантин, власти жертвовали людьми ради экономики
  • 21:39
    • Легкоатлетка Галимова дисквалифицирована на четыре года за допинг
    Зинедин Зидан Футбол Карантин — шанс для «Реала». Команду Зидана ждет очередная перестройка?Мадридцы уже планируют новые трансферы, которые должны помочь команде вернуться на прежний уровень Вчера в 14:150
  • 21:23
    • 51-летний Маскаев заявил о готовности вернуться на ринг
  • 21:01
    • Защитник «Милана» может перейти в ПСЖ
  • 20:57
    • Шипулин не планирует участвовать в выборах президента СБР
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.68
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Файзканд — Истаравшан
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие