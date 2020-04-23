51-летний Маскаев заявил о готовности вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBCсообщил о готовности вернуться на ринг.

«В 2017 году я действительно хотел вернуться. Я бы и сейчас вернулся бы. Но не было и нет заинтересованных людей.

Нет тех, кто скажет: Олег, вот тебе пару месяцев на подготовку, будет бой с тем-то. А мне звонят и говорят, что через неделю будет бой, хочу ли я поучаствовать.

Но я так не привык, я же сейчас не нахожусь в тренировочном процессе каждый день, как было в Нью-Йорке.

Но если бы я потренировался, если бы мне дали два месяца подготовиться и втянуться, то я бы продержался какое-то время. Но нет таких людей, которые бы правильно это все выстроили.

Как 50-летний боксер может победить 30-летнего? За счет опыта и характера. И физически надо подтянуться.

Локоть меня больше не беспокоит, зажил, для спины я тоже нашел способ, как сделать так, чтобы она была в порядке.

Мои позвоночные грыжи вылечить невозможно, но если их правильно поддерживать, то один бой спокойно можно выдержать», — сказал 51-летний Маскаев «Спорт-Экспрессу».

Маскаев выступал на профессиональном ринге с 1993 по 2013 годы. Одержал 39 побед (28 — нокаутом), потерпел 7 поражений.

Был чемпионом мира по версии WBC с 2006 по 2008 годы. 0