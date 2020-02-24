Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянинбыл арестован за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает TMZ Sports

Патруль остановил 36-летнего боксера примерно в 2 часа ночи. Во время остановки полицейский предположил, что Ковалев находился в алкогольном опьянении, и отвез его в ближайший полицейский участок. Боксер был выпущен под подписку о невыезде в 7:35 утра.

Ковалев провел 39 поединков, в которых одержал 34 победы, в том числе 29 раз нокаутом.

В ноябре 2019 года россиянин проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO.

Известно, что Ковалев может провести следующий бой 25 апреля в рамках вечера бокса в США, организованного Golden Boy Promotions.

Кроме того, тренер спортсмена Бадди Макгирт анонсировал планы Ковалева перейти в первый тяжелый вес. 0