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    Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе

    Бокс IBF WBA WBO
    Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает TMZ Sports.

    Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев

    Патруль остановил 36-летнего боксера примерно в 2 часа ночи. Во время остановки полицейский предположил, что Ковалев находился в алкогольном опьянении, и отвез его в ближайший полицейский участок. Боксер был выпущен под подписку о невыезде в 7:35 утра.

    Ковалев провел 39 поединков, в которых одержал 34 победы, в том числе 29 раз нокаутом.

    В ноябре 2019 года россиянин проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO.

    Известно, что Ковалев может провести следующий бой 25 апреля в рамках вечера бокса в США, организованного Golden Boy Promotions.

    Кроме того, тренер спортсмена Бадди Макгирт анонсировал планы Ковалева перейти в первый тяжелый вес. 0

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