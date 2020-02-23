Атлас: Я с самого начала говорил, что Уайлдер не умеет драться

Американский тренерпрокомментировал результат боя между. Напомним, что британец выиграл техническим нокаутом в 7 раунде и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC.

«Это полнейшее разоблачение. Я ставил на Уайлдера, предполагал, что его правая рука замолит его грехи. Я с самого начала карьеры говорил, что он не умеет драться. Попросту не умеет боксировать. Его не учили этому, но панчерами рождаются, а не становятся. Он родился с превосходной правой рукой — это факт.

Но сегодня этого оказалось недостаточно. Сегодня его разоблачили, он просто не знал, что делать в подобной ситуации. Уважение Фьюри. Вместо того чтобы быть "феррари", он стал джипом. Хорошо преодолевающим преграды, поднимающимся на холмы и сминающим всё на своём пути», — приводит слова Атласа BoxingNews24. 0