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    Атлас: Я с самого начала говорил, что Уайлдер не умеет драться

    Бокс WBC Тайсон Фьюри
    Американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат боя между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Напомним, что британец выиграл техническим нокаутом в 7 раунде и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC.

    Тедди Атлас
    Тедди Атлас

    «Это полнейшее разоблачение. Я ставил на Уайлдера, предполагал, что его правая рука замолит его грехи. Я с самого начала карьеры говорил, что он не умеет драться. Попросту не умеет боксировать. Его не учили этому, но панчерами рождаются, а не становятся. Он родился с превосходной правой рукой — это факт.

    Но сегодня этого оказалось недостаточно. Сегодня его разоблачили, он просто не знал, что делать в подобной ситуации. Уважение Фьюри. Вместо того чтобы быть "феррари", он стал джипом. Хорошо преодолевающим преграды, поднимающимся на холмы и сминающим всё на своём пути», — приводит слова Атласа BoxingNews24. 0

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