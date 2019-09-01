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    Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за пояс WBA

    Александр Поветкин WBA
    Российский боксер Александр Поветкин завоевал титул WBA International в тяжелом весе.

    Александр Поветкин
    Александр Поветкин

    В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, он выиграл у британца Хьюи Фьюри по очкам — все трое судей отдали победу россиянину с одинаковым счетом 117:111.

    В целом поединок получился малозрелищным и не был богат на события. Фьюри боксировал активнее россиянина, но Поветкин нанес больше точных, акцентированных ударов.

    Поветкин, которому 1 сентября исполнилось 40 лет, одержал 35-ю победу в карьере при двух поражениях. Для 24-летнего Фьюри это третье поражение на профессиональном ринге при 23 победах. 0

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