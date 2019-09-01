Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за пояс WBA

Российский боксерзавоевал титул WBA International в тяжелом весе.

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, он выиграл у британца Хьюи Фьюри по очкам — все трое судей отдали победу россиянину с одинаковым счетом 117:111.

В целом поединок получился малозрелищным и не был богат на события. Фьюри боксировал активнее россиянина, но Поветкин нанес больше точных, акцентированных ударов.

Поветкин, которому 1 сентября исполнилось 40 лет, одержал 35-ю победу в карьере при двух поражениях. Для 24-летнего Фьюри это третье поражение на профессиональном ринге при 23 победах. 0