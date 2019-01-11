Владимир Кличко вернется в бокс и проведет бой весной

По его словам, запланированный на 13 апреля на арене «Уэмбли» поединок обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа не состоится, так как британец выступит в США. Заменить этот матч может поединок с участием Кличко.
«Мне все еще кажется, что Джошуа подерется с Миллером в Америке. Я думаю, что либо его апрельский бой в Лондоне будет перенесен, либо его заменят. Есть всевозможные версии боёв, которые могут его заменить.
Владимир Кличко возвращается, он снова собирается драться. И я слышал, что его имя связывают с "большим британским тяжеловесом". Это не Фьюри и это не Джошуа. И я слышал, что это может быть поединок, который мы увидим 13 апреля на "Уэмбли", — сказал Банс.
Напомним, что 42-летний украинец завершил карьеру в августе 2017 года. В апреле того же года он проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. 0