Глава WBC: Поветкин может победить большинство тяжеловесов

Президентподдерживает решениепродолжить карьеру.

Александр Поветкин BoxingScene 1000 Фрибет для всех Забрать!

По его словам, российский боксер все еще является конкурентоспособным в тяжелом весе.

«Александр Поветкин — очень хороший боксер. И если он решил продолжить карьеру, то это потому что у него есть сердце льва. Мы желаем ему удачи! Я считаю, что он может быть конкурентоспособным и все еще может победить большинство тяжеловесов», — цитирует Сулеймана «РИА Новости».

Поветкин 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли» проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO. Для 39-летнего россиянина это поражение стало вторым на профессиональном ринге. В середине октября стало известно, что Поветкин проведет еще один-два боя. 0