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    Глава WBC: Поветкин может победить большинство тяжеловесов

    Александр Поветкин WBC
    Президент WBC Маурисио Сулейман поддерживает решение Александра Поветкина продолжить карьеру.

    Александр Поветкин
    Александр Поветкин
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    По его словам, российский боксер все еще является конкурентоспособным в тяжелом весе.

    «Александр Поветкин — очень хороший боксер. И если он решил продолжить карьеру, то это потому что у него есть сердце льва. Мы желаем ему удачи! Я считаю, что он может быть конкурентоспособным и все еще может победить большинство тяжеловесов», — цитирует Сулеймана «РИА Новости».

    Поветкин 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли» проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO. Для 39-летнего россиянина это поражение стало вторым на профессиональном ринге. В середине октября стало известно, что Поветкин проведет еще один-два боя. 0

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