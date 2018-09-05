Мейвезер и Макгрегор готовы провести второй бой

, отец и тренерсообщил, что его сын намерен провести второй поединок против чемпиона UFC

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«Говорят, что сын и Конор Макгрегор собираются драться. Пока все к этому идет. Судя по всему, мой сын вновь готов боксировать, поэтому реванш пройдет по правилам бокса. Думаю, Макгрегор хочет добиться победы и никогда не возвращаться к этому снова», — цитирует Мейвезера-старшего Daily Express.

Напомним, бой между Мейвезером-младшим и Макгрегором, состоявшийся в августе 2017 года, завершился победой американского боксера техническим нокаутом в 10-м раунде. 0