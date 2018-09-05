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    Мейвезер и Макгрегор готовы провести второй бой

    Флойд Мейуэзер
    Флойд Мейвезер-старший, отец и тренер Флойда Мейвезера-младшего сообщил, что его сын намерен провести второй поединок против чемпиона UFC Конора Макгрегора.

    Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
    Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
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    «Говорят, что сын и Конор Макгрегор собираются драться. Пока все к этому идет. Судя по всему, мой сын вновь готов боксировать, поэтому реванш пройдет по правилам бокса. Думаю, Макгрегор хочет добиться победы и никогда не возвращаться к этому снова», — цитирует Мейвезера-старшего Daily Express.

    Напомним, бой между Мейвезером-младшим и Макгрегором, состоявшийся в августе 2017 года, завершился победой американского боксера техническим нокаутом в 10-м раунде. 0

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