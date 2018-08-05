Рой Джонс: Ковалев, похоже, постарел

Бывший чемпион мира в пяти весовых категорияхподелился впечатлениями от пораженияв бою с. Россиянин проиграл сопернику досрочно.

«Отличный бой. Ковалев отдал всего себя, но иногда такое случается. Он пытался продолжить поединок, но, похоже, он постарел. Его бойцовский дух остался молодым, а вот тело постарело. В целом же у него была великолепная карьера. Он прекрасный полутяжеловес. Долгое время был лидером дивизиона. Он хороший боец, и он уступал только лучшим», — цитирует Джонса-младшего «Чемпионат».

Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в седьмом раунде и потерял титул WBO в полутяжелом весе. После поражения 35-летний россиянин заявил, что пришло время «вешать перчатки», но он не будет делать поспешных выводов. 0