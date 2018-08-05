Рой Джонс: Ковалев, похоже, постарел

Рой Джонс-младший
BoxingScene
«Отличный бой. Ковалев отдал всего себя, но иногда такое случается. Он пытался продолжить поединок, но, похоже, он постарел. Его бойцовский дух остался молодым, а вот тело постарело. В целом же у него была великолепная карьера. Он прекрасный полутяжеловес. Долгое время был лидером дивизиона. Он хороший боец, и он уступал только лучшим», — цитирует Джонса-младшего «Чемпионат».
Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в седьмом раунде и потерял титул WBO в полутяжелом весе. После поражения 35-летний россиянин заявил, что пришло время «вешать перчатки», но он не будет делать поспешных выводов. 0