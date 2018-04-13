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    Поветкину не интересен переход в MMA

    Александр Поветкин
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    Александр Поветкин
    На фото:Александр Поветкин
    Российский боксер Александр Поветкин признался, что ему не интересно пробовать свои силы в смешанных единоборствах (ММА).

    «Мне эта история не интересна. Это интересный вид спорта, я что-то практикую и тренируюсь. Но выступаю я только в своем виде спорта, куда-то из него прыгать смысла нет.

    Мейуэзер в ММА? Я думаю он не перейдет, даже ради боя с Макгрегором. Макгрегор пришел туда, чтобы заработать денег. Но есть много боксеров, которые расправились бы с ним намного раньше», — цитирует Поветкина ТАСС.

    Поветкин провел на профессиональном уровне 35 боев, одержав 34 победы, 24 из них — нокаутом, и потерпев одно поражение.

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