Поветкину не интересен переход в MMA

Российский боксерпризнался, что ему не интересно пробовать свои силы в смешанных единоборствах (ММА).

«Мне эта история не интересна. Это интересный вид спорта, я что-то практикую и тренируюсь. Но выступаю я только в своем виде спорта, куда-то из него прыгать смысла нет.

Мейуэзер в ММА? Я думаю он не перейдет, даже ради боя с Макгрегором. Макгрегор пришел туда, чтобы заработать денег. Но есть много боксеров, которые расправились бы с ним намного раньше», — цитирует Поветкина ТАСС.

Поветкин провел на профессиональном уровне 35 боев, одержав 34 победы, 24 из них — нокаутом, и потерпев одно поражение.