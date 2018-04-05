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    Поветкин уверен в себе и желает провести бой с Джошуа

    Александр Поветкин Энтони Джошуа
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    Александр Поветкин нокаутировал Дэвида Прайса
    На фото:Александр Поветкин нокаутировал Дэвида Прайса
    Россиянин Александр Поветкин заявил, что очень хочет провести бой с чемпионом WBA (Super), IBF, WBO, и IBO британцем Энтони Джошуа.

    Поветкин 31 марта в Кардиффе нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором Джошуа единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера.

    Россиянин является обязательным претендентом по линии WBA (Super) и первым номером рейтинга WBO.

    «В целом я доволен работой (в бою с Прайсом), за исключением момента с нокдауном. Хотя вначале я был закрепощенным, и много чего не получалось. Потом потихонечку раскрепостился и в итоге провел тот удар, который нарабатывали на спаррингах. Но мы еще будем разбирать этот поединок. Сейчас у меня одно желание — провести бой с Джошуа. Это будет хороший и интересный бой. Я уверен в себе!

    Британцы болели за меня, и многие брали автографы, негатива в свой адрес не почувствовал. Могу только поблагодарить их за теплый прием.

    Я сдавал все необходимые допинг-тесты и до, и после боя. Причем и в России, и в Великобритании», — цитирует Поветкина «Р-Спорт».

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