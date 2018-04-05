Поветкин уверен в себе и желает провести бой с Джошуа

Россиянинзаявил, что очень хочет провести бой с чемпионом WBA (Super), IBF, WBO, и IBO британцем

Поветкин 31 марта в Кардиффе нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором Джошуа единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера.

Россиянин является обязательным претендентом по линии WBA (Super) и первым номером рейтинга WBO.

«В целом я доволен работой (в бою с Прайсом), за исключением момента с нокдауном. Хотя вначале я был закрепощенным, и много чего не получалось. Потом потихонечку раскрепостился и в итоге провел тот удар, который нарабатывали на спаррингах. Но мы еще будем разбирать этот поединок. Сейчас у меня одно желание — провести бой с Джошуа. Это будет хороший и интересный бой. Я уверен в себе!

Британцы болели за меня, и многие брали автографы, негатива в свой адрес не почувствовал. Могу только поблагодарить их за теплый прием.

Я сдавал все необходимые допинг-тесты и до, и после боя. Причем и в России, и в Великобритании», — цитирует Поветкина «Р-Спорт».