Оскар Вальдес защитил пояс WBO

Чемпион WBO в полулегком весе (до 57,2 кг) мексиканец(23-0, 19 КО) защитил титул, победив британца(34-1-2, 25 КО).

Бой в Карсоне (штат Калифорния, США) продлился все 12 раундов и завершился победой Вальдеса единогласным решением судей — 117:111, 117:111 и 118:110.

Британец со стартового гонга работал «первым номером». Чемпион работал на опережение, лучше контролировал дистанцию и точно пробивал по корпусу. В пятом раунде Куигг потряс соперника хуком, но развить преимущество не сумел. Вторая половина поединка прошла в равной борьбе.

Напомним, что Куигг на церемонии взвешивания не уложился в необходимые 126 фунтов (128,8) и был оштрафован на 20% суммы своего гонорара, который составил 100 тысяч долларов.