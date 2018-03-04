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    Промоутер: Ковалев проведет следующий бой в Нью-Йорке в июле

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    Сергей Ковалев победил Игоря Михалкина
    На фото:Сергей Ковалев победил Игоря Михалкина
    Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев (32-2-1, 28 КО) проведет свой следующий бой в Нью-Йорке в июле, сообщила промоутер россиянина Кэти Дува.

    Ковалев в ночь на воскресенье в Нью-Йорке техническим нокаутом в седьмом раунде победил соотечественника Игоря Михалкина(21-2, 9 КО) .

    «Мы всегда знали, что бой с Михалкиным будет для Сергея жестким тестом, несмотря на то, что СМИ недооценивали Игоря. Он левша, он может боксировать и двигаться, и он русский! Мы знали, что он предоставит возможность Сергею пройти еще один тест. Боксеры вроде Михалкина всегда заставляют тебя изо всех сил выкладываться. В итоге Сергей одержал победу.

    Рассчитываю, что Сергей вернется в "Мэдисон Сквер Гарден" в июле, но точной даты нет», — цитирует Дуву «Р-Спорт».

    «Я думаю, что Биволу нужно стать более известным в США, прежде чем мы сможем организовать такой бой [с Ковалевым], посмотрим», — добавила промоутер.

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