Промоутер: Ковалев проведет следующий бой в Нью-Йорке в июле

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг)(32-2-1, 28 КО) проведет свой следующий бой в Нью-Йорке в июле, сообщила промоутер россиянина

Ковалев в ночь на воскресенье в Нью-Йорке техническим нокаутом в седьмом раунде победил соотечественника Игоря Михалкина(21-2, 9 КО) .

«Мы всегда знали, что бой с Михалкиным будет для Сергея жестким тестом, несмотря на то, что СМИ недооценивали Игоря. Он левша, он может боксировать и двигаться, и он русский! Мы знали, что он предоставит возможность Сергею пройти еще один тест. Боксеры вроде Михалкина всегда заставляют тебя изо всех сил выкладываться. В итоге Сергей одержал победу.

Рассчитываю, что Сергей вернется в "Мэдисон Сквер Гарден" в июле, но точной даты нет», — цитирует Дуву «Р-Спорт».

«Я думаю, что Биволу нужно стать более известным в США, прежде чем мы сможем организовать такой бой [с Ковалевым], посмотрим», — добавила промоутер.