Глава WBC: Поветкин не может быть обязательным претендентом по нашей версии

Глава Всемирного боксерского совета (WBC)сообщил, что россиянинне получит статус обязательного претендента по линии организации.

Поветкин является обязательным претендентом на бой с чемпионом WBA (Super) британцем Энтони Джошуа.

«Да, он вернется (в рейтинг WBC). В январе была техническая ошибка из-за праздников, так что в феврале мы ее исправим. Пока не знаю, под каким номером он вернется, но я знаю, что он уже стал обязательным претендентом по линии WBA. Так как он уже связан обязательствами с WBA, по нашей версии он не может иметь этот статус», — цитирует Сулеймана «Р-Спорт».

Напомним, что в ноябре WBC снял пожизненную дисквалификацию с Поветкина, наложенную после провала допинг-теста перед боем против канадца Бермейна Стиверна.