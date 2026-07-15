Полуфинал ЧМ-2026 в Атланте — большая афиша: Англия против Аргентины. Эти сборные впервые встречаются на чемпионате мира за 24 года (последний раз — в группе-2002, 1:0 в пользу англичан), и впервые в карьере против Англии выйдет Лионель Месси. Плюс прямая дуэль в гонке бомбардиров: восемь голов Месси против шести у Гарри Кейна и Джуда Беллингема. Победитель едет в финал — там уже ждёт Испания.

Гарри Кейн globallookpress.com

Где и когда

Матч пройдёт на стадионе Mercedes-Benz («Атланта Стэдиум») в среду, 15 июля, в 22:00 по московскому времени. Судья — американец Исмаил Эльфат. Победитель в воскресенье, 19 июля, сыграет финал на «Метлайф» в Нью-Джерси против Испании, которая накануне уверенно прошла Францию (2:0).

Аргентина: Месси и погоня за историей

Действующие чемпионы мира идут за тем, что не удавалось никому со времён Бразилии-1962, — защитить титул. В центре всего — Месси: восемь голов на турнире, обновлённый рекорд по мячам на чемпионатах мира (21) и реальный шанс впервые в карьере взять «Золотую бутсу».

В четвертьфинале со Швейцарией (1:0) он впервые на этом ЧМ не забил, но отдал результативную передачу на Мак Аллистера. Группу аргентинцы прошли на максимуме (Алжир, Австрия, Иордания), в 1/8 разобрались с Египтом. Помимо капитана, забивал Лаутаро Мартинес, тон в центре поля задают Энцо Фернандес и Лисандро Мартинес.

Англия: тяжёлый путь и зависимость от двоих

Для «трёх львов» это четвёртый полуфинал за пять последних крупных турниров и шанс впервые с 1966 года пробиться в финал. Дорога была нервной: волевая победа над ДР Конго в 1/16, триллер 3:2 с Мексикой на «Ацтеке» вдесятером в 1/8 и камбэк 2:1 с Норвегией в дополнительное время в четвертьфинале (дубль Беллингема).

Тревожный сигнал — 12 из 13 голов Англии на турнире на счету Кейна и Беллингема, от остальных Тухель ждёт большего. По составу: Джаррелл Квонса дисквалифицирован, зато вернулся Рис Джеймс, в старте ожидается Морган Роджерс, а Букайо Сака набрал форму.

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Прогноз

Суперкомпьютер Opta (данные на понедельник) даёт Англии 38,9% на победу в основное время, Аргентине — 34,1%, ещё 27% — на дополнительное время.

Юрген Клинсманн и вовсе называет пару равной — 50 на 50. Фон под стать: это одно из самых заряженных противостояний в футболе — от «руки Бога» Марадоны (1986) до удаления Бекхэма за фол на Симеоне (1998), с политическим подтекстом Фолклендов; ФБР даже присвоило матчу статус «высшего риска».

По игре логика простая: у Аргентины есть Месси, способный решить эпизод из ничего, у Англии — глубже атака, но опасная зависимость от двух исполнителей. Ждём вязкий, нервный матч, который вполне может дотянуть до овертайма.

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