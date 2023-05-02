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    +W защитили титул чемпионов Fonbet Media Eleague

    Букмекеры Фонбет
    В гранд-финале FONBET MEDIA ELEAGUE Команда W+ одолела 5KABANOV со счетом 2-0 и успешно защитила чемпионский титул.

    W+
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    W+

    За победу в финале +W получат чек на сумму в 420 тысяч рублей, проигравшие — 350 тысяч.

    В составе команды победителей выступали Рустем «mou» Телепов. Артем «kisexd» Глебкин, Алексей «PCH3LK1N» Пчелкин, Роман «qsiff» Пикалов и Владислав «Vin Benzin» Носов.

    MVP турнира стал kisexd- игрок команды +W. На его счету 164 убийства при 83 смертях и рейтингом KD 2.

    Второй турнир FONBET MEDIA ELEAGUE проходил с 28 по 30 апреля на кибер-арене Colizeum в Москве. В турнире приняли участие восемь команд. Участники разыграли призовой фонд в размере 1.5 миллиона рублей.

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