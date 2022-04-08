Olimpbet вернет половину ставки на победу Петра Яна, если он не выиграет у Стерлинга

В ночь с субботы на воскресенье напройдет самый ожидаемый поединок для российских любителей смешанных единоборств., бывший чемпион организации в легчайшем весе, проведет реванш с американцем

Специально для грандиозного боя Olimpbet подготовил акцию. Букмекер застрахует половину ставки на победу Яна, если поединок завершится в пользу Стерлинга или вничью. Причем средства вернутся на счет не фрибетом, а живыми деньгами .

Прогноз на бой Ян — Стерлинг

Напомним, что в первом бою, который состоялся в марте 2021 года, Ян был дисквалифицирован. В четвертом раунде он нанес запрещенный удар коленом, после которого Стерлинг не смог продолжить бой. Россиянин утратил чемпионский пояс, который может вернуть на этих выходных.

Не пропустите

БК Олимп: как получить бонус и фрибет?