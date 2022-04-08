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    Olimpbet вернет половину ставки на победу Петра Яна, если он не выиграет у Стерлинга

    Букмекеры Олимп
    В ночь с субботы на воскресенье на UFC 273 пройдет самый ожидаемый поединок для российских любителей смешанных единоборств. Пётр Ян, бывший чемпион организации в легчайшем весе, проведет реванш с американцем Алджамейном Стерлингом.

    Ян — Стерлинг: акция Olimpbet
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    Ян — Стерлинг: акция Olimpbet

    Специально для грандиозного боя Olimpbet подготовил акцию. Букмекер застрахует половину ставки на победу Яна, если поединок завершится в пользу Стерлинга или вничью. Причем средства вернутся на счет не фрибетом, а живыми деньгами.

    Прогноз на бой Ян — Стерлинг

    Напомним, что в первом бою, который состоялся в марте 2021 года, Ян был дисквалифицирован. В четвертом раунде он нанес запрещенный удар коленом, после которого Стерлинг не смог продолжить бой. Россиянин утратил чемпионский пояс, который может вернуть на этих выходных.

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