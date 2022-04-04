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    Аналитики BetBoom назвали фаворитов Лиги чемпионов

    Букмекеры BetBoom (Бинго Бум)
    Накануне старта четвертьфиналов в Лиге чемпионов аналитики букмекерской компании БетБум назвали фаворитов турнира.

    Лига чемпионов
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    Лига чемпионов

    Наибольшие шансы выиграть главный футбольный турнир Европы в этот раз у «Манчестер Сити». Коэффициент на победу «горожан» — 2.80, и 1.65 — на выход в финал.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Немного отстаёт «Ливерпуль» — 3.00 на победу и 1.70 на финал.

    Остальные претенденты:
    • «Бавария» − 4.00/2.00
    • «Челси» − 13.00/6.00
    • «Реал Мадрид» − 15.00/5.50
    • «Атлетико Мадрид» − 25.00/7.00
    • «Вильярреал» − 100.00/25.00
    • «Бенфика» − 200.00/50.00

    Отметим, что шансы «Челси» повторить прошлогодний успех довольно скромны. По сути, по мнению BetBoom, ЛЧ выиграет кто-то из трио «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Бавария».

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