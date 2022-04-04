Аналитики BetBoom назвали фаворитов Лиги чемпионов

Лига чемпионов Фото: globallookpress.com
Наибольшие шансы выиграть главный футбольный турнир Европы в этот раз у «Манчестер Сити». Коэффициент на победу «горожан» — 2.80, и 1.65 — на выход в финал.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Немного отстаёт «Ливерпуль» — 3.00 на победу и 1.70 на финал.
Остальные претенденты:
- «Бавария» − 4.00/2.00
- «Челси» − 13.00/6.00
- «Реал Мадрид» − 15.00/5.50
- «Атлетико Мадрид» − 25.00/7.00
- «Вильярреал» − 100.00/25.00
- «Бенфика» − 200.00/50.00
Отметим, что шансы «Челси» повторить прошлогодний успех довольно скромны. По сути, по мнению BetBoom, ЛЧ выиграет кто-то из трио «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Бавария».
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Среди счастливчиков поровну будут распределены
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