Аналитики BetBoom назвали фаворитов Лиги чемпионов

Накануне старта четвертьфиналов в Лиге чемпионов аналитики букмекерской компании БетБум назвали фаворитов турнира.

Наибольшие шансы выиграть главный футбольный турнир Европы в этот раз у «Манчестер Сити». Коэффициент на победу «горожан» — 2.80, и 1.65 — на выход в финал.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Немного отстаёт «Ливерпуль» — 3.00 на победу и 1.70 на финал.

Остальные претенденты: «Бавария» − 4.00/2.00

«Челси» − 13.00/6.00

«Реал Мадрид» − 15.00/5.50

«Атлетико Мадрид» − 25.00/7.00

«Вильярреал» − 100.00/25.00

«Бенфика» − 200.00/50.00

Отметим, что шансы «Челси» повторить прошлогодний успех довольно скромны. По сути, по мнению BetBoom, ЛЧ выиграет кто-то из трио «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Бавария».

К возобновлению Лиги чемпионов BetBoom запустил новую часть акции «Футбольный оракул». Все, что нужно — угадать исходы четвертьфиналов 5-6 апреля.

Среди счастливчиков поровну будут распределены фрибеты на общую сумму 500 000 рублей . Регистрируйтесь прямо сейчас.

Не пропустите