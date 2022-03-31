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    Фонбет запустил игру «Ну, погоди!» с фрибетом до 2000 рублей

    Букмекеры Фонбет
    Накануне московского дерби в чемпионате России по футболу «Локомотив» — «Спартак» партнер «железнодорожников» букмекерская контора Фонбет запустила акцию с интерактивной игрой «Ну, погоди!».

    «Ну, погоди!» с фрибетом до 2000 рублей
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    «Ну, погоди!» с фрибетом до 2000 рублей

    Нападающий «Локо» Ян Кухта не только забивает голы — он еще и разводит кур и даже поставлял яйца на кухню своего бывшего клуба.

    Фонбет предлагает всем желающим попробовать себя в роли форварда «Локомотива» и заодно вспомнить старую-добрую электронную игру «Ну, погоди!». И обменять собранные яйца на фрибеты до 2000 рублей.

    Фрибеты до 2000

    Что нужно сделать

    Условия игры просты:

    • Собирать яйца в игре
    • Менять заработанные очки на фрибеты до 2000 рублей

    Фрибеты начисляются согласно количеству пойманных яиц:

    • 1-29 — 500 рублей
    • 30-49 — 1000 рублей
    • 50-73 — 1500 рублей
    • 75 и далее — 2000 рублей

    Как отыграть

    Полученный фрибет можно ставить на несколько событий, коэффициент в каждом из которых не превышает 5.00.

    В случае успеха ставки из суммы выигрыша будет вычтено тело фрибета. Сам выигрыш можно использовать для заключения новых пари или вывести на карту.

    Фрибеты до 2000

    Что важно

    • Фрибеты начисляются после прохождения идентификации, в рамках которой необходимо сделать минимальный депозит от 100 рублей

    • Использовать фрибет нужно за 5 дней, иначе сгорит

    • Регистрироваться нужно только самостоятельно, не подойдут даже близкие родственники

    • Не забывайте, что ставки — это прежде всего развлечение. На тратьте на них больше, чем можете себе позволить
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