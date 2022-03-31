Фонбет запустил игру «Ну, погоди!» с фрибетом до 2000 рублей

«Ну, погоди!» с фрибетом до 2000 рублей Фото: Фонбет
Нападающий «Локо» Ян Кухта не только забивает голы — он еще и разводит кур и даже поставлял яйца на кухню своего бывшего клуба.
Фонбет предлагает всем желающим попробовать себя в роли форварда «Локомотива» и заодно вспомнить старую-добрую электронную игру «Ну, погоди!». И обменять собранные яйца на фрибеты до 2000 рублей.
Что нужно сделать
Условия игры просты:
- Собирать яйца в игре
- Менять заработанные очки на фрибеты до 2000 рублей
Фрибеты начисляются согласно количеству пойманных яиц:
- 1-29 — 500 рублей
- 30-49 — 1000 рублей
- 50-73 — 1500 рублей
- 75 и далее — 2000 рублей
Как отыграть
Полученный фрибет можно ставить на несколько событий, коэффициент в каждом из которых не превышает 5.00.
В случае успеха ставки из суммы выигрыша будет вычтено тело фрибета. Сам выигрыш можно использовать для заключения новых пари или вывести на карту.
Что важно
- Фрибеты начисляются после прохождения идентификации, в рамках которой необходимо сделать минимальный депозит от 100 рублей
- Использовать фрибет нужно за 5 дней, иначе сгорит
- Регистрироваться нужно только самостоятельно, не подойдут даже близкие родственники
- Не забывайте, что ставки — это прежде всего развлечение. На тратьте на них больше, чем можете себе позволить