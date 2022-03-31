Фонбет запустил игру «Ну, погоди!» с фрибетом до 2000 рублей

Накануне московского дерби в чемпионате России по футболупартнер «железнодорожников» букмекерская контора Фонбет запустила акцию с интерактивной игрой

Нападающий «Локо» Ян Кухта не только забивает голы — он еще и разводит кур и даже поставлял яйца на кухню своего бывшего клуба.

Фонбет предлагает всем желающим попробовать себя в роли форварда «Локомотива» и заодно вспомнить старую-добрую электронную игру «Ну, погоди!». И обменять собранные яйца на фрибеты до 2000 рублей.

Что нужно сделать

Условия игры просты:

Собирать яйца в игре



Менять заработанные очки на фрибеты до 2000 рублей

Фрибеты начисляются согласно количеству пойманных яиц:

1-29 — 500 рублей



— 500 рублей 30-49 — 1000 рублей



— 1000 рублей 50-73 — 1500 рублей



— 1500 рублей 75 и далее — 2000 рублей

Как отыграть

Полученный фрибет можно ставить на несколько событий, коэффициент в каждом из которых не превышает 5.00.

В случае успеха ставки из суммы выигрыша будет вычтено тело фрибета. Сам выигрыш можно использовать для заключения новых пари или вывести на карту.

Что важно