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    БК Париматч проведет ребрендинг в России

    Букмекеры ПариМатч
    Букмекерская контора Париматч проведет в ближайшее время ребрендинг в России. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель совета директоров «Parimatch Россия» Дмитрий Сергеев.

    Париматч
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    Париматч

    Сергеев пишет, что новый бренд Париматч представит уже в ближайшее время, первым его увидят текущие клиенты БК. Смена бренда никак не скажется на работе БК и ее обязательствах перед клиентами.

  • Дмитрий Сергеев
  • Председатель совета директоров Parimatch Россия
  • В текущих реалиях мы оперативно приняли решение о смене бренда в России. Мы продолжим следовать текущим курсом и продолжим оперирование под новым названием. В самое ближайшее время мы выступим с обновленной коммуникацией и на старте работы порадуем наших клиентов новыми акциями и уникальными предложениями.

    • Париматч — международная букмекерская контора, родом из Украины. Там БК начала свою деятельность в 1996 году.

    В России контора работает с 2017 года. Юридическое лицо — ООО «Бетринг».

    Накануне об остановке работы в России сообщил британский букмекер Bet365.

    Компания напрямую не указала причину, вынудившую ее принять это решение, но эксперты в отрасли не сомневаются, что это связано «военной операцией» России на территории Украины и введением экономических санкций против России.

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