Париматч: фрибет 1000 рублей за регистрацию. Как получить?

Фрибет — это что?
Фрибетом букмекеры называют бесплатную ставку, которую игрок получает за выполнение определенных условий.
Выигрыш от фрибета, как правило, игрок получает в свободное пользование и может или вывести на свой счет или карту, или использовать для новых ставок.
Как получить фрибет 1000 рублей в Париматч
Чтобы получить приветственный фрибет в Париматч номиналом 1000 рублей, нужно выполнить два основных условия:
- Зарегистрироваться
- Внести депозит от 500 рублей
Депозит можно тоже потратить на ставки, а внести его надо в первые 14 дней после регистрации.
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Как воспользоваться фрибетом
Полученный фрибет номиналом 1000 рублей можно использовать один раз всей суммой целиком. Существенных
В случае, если ставка зайдет, из суммы выигрыша будет вычтена сумма фрибета — 1000 рублей.
Пример: вы делаете ставку с коэффициентом 2.00 за 1000 рублей. 2 x 1000 = 2000. Из выигранных 2000 тысяч будет вычтена 1000 рублей фрибета: 2000 — 1000 = 1000 рублей. Ваша чистая прибыль составит 1000 рублей.
Как вывести выигрыш
Полученный выигрыш
Кроме того, выигранные деньги можно потратить на новые ставки.
Отметим, что условие о первом депозите до вывода выигрыша при помощи фрибета основано на требованиях законодательства — так устроено у всех контор в России.
Ограничения
Несмотря на очень лояльные условия, у акции есть редкие, но все же ограничения. В акции не участвуют ставки некоторых типов: с досрочной выплатой, ошибочные коэффициенты, VIP-пари и игры в «быстрых ставках».
Важно знать
- Бонус доступен 14 дней с момента регистрации
- Фрибет будет аннулирован, если вы не воспользуйтесь авторизационным платежом (а просто выведите его со счета обратно)
- Фрибет доступен только один раз
- При регистрации необходимо указывать свои настоящие данные. Данные близких родственников тоже не подойдут
- Участнику должно быть 18 лет или более
- Акция доступна только для клиентов из России