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    Париматч: фрибет 1000 рублей за регистрацию. Как получить?

    Букмекеры ПариМатч
    Популярная букмекерская контора Париматч запустила акцию для новых игроков — приветственный фрибет 1000 рублей. Изучаем предложение и рассказываем в мельчайших деталях, как им воспользоваться.

    Фрибет 1000 рублей в Париматч
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    Фрибет 1000 рублей в Париматч

  • Важно
  • Акция «Фрибет 1000 рублей» доступна только новым клиентам Parimatch в России

    • Фрибет — это что?

    Фрибетом букмекеры называют бесплатную ставку, которую игрок получает за выполнение определенных условий.

    Выигрыш от фрибета, как правило, игрок получает в свободное пользование и может или вывести на свой счет или карту, или использовать для новых ставок.

    Как получить фрибет 1000 рублей в Париматч

    Чтобы получить приветственный фрибет в Париматч номиналом 1000 рублей, нужно выполнить два основных условия:

    Депозит можно тоже потратить на ставки, а внести его надо в первые 14 дней после регистрации.

    Не забудьте в окне купона включить кнопку «использовать Freebet»:

    Получение фрибета 1000 рублей в Париматч

    Как воспользоваться фрибетом

    Полученный фрибет номиналом 1000 рублей можно использовать один раз всей суммой целиком. Существенных ограничений на тип ставки или коэффициент нет, причем использовать можно как в общей линии, так и в live.

    В случае, если ставка зайдет, из суммы выигрыша будет вычтена сумма фрибета — 1000 рублей.

    Пример: вы делаете ставку с коэффициентом 2.00 за 1000 рублей. 2 x 1000 = 2000. Из выигранных 2000 тысяч будет вычтена 1000 рублей фрибета: 2000 — 1000 = 1000 рублей. Ваша чистая прибыль составит 1000 рублей.

    Фрибет 1000

    Как вывести выигрыш

    Полученный выигрыш не требуется как-то отыгрывать. Вся сумма доступна для вывода на те же реквизиты, с которых был сделан первый авторизационный депозит.

    Кроме того, выигранные деньги можно потратить на новые ставки.

    Отметим, что условие о первом депозите до вывода выигрыша при помощи фрибета основано на требованиях законодательства — так устроено у всех контор в России.

    Ограничения

    Несмотря на очень лояльные условия, у акции есть редкие, но все же ограничения. В акции не участвуют ставки некоторых типов: с досрочной выплатой, ошибочные коэффициенты, VIP-пари и игры в «быстрых ставках».

    Фрибет 1000

    Важно знать

    • Бонус доступен 14 дней с момента регистрации

    • Фрибет будет аннулирован, если вы не воспользуйтесь авторизационным платежом (а просто выведите его со счета обратно)

    • Фрибет доступен только один раз

    • При регистрации необходимо указывать свои настоящие данные. Данные близких родственников тоже не подойдут

    • Участнику должно быть 18 лет или более

    • Акция доступна только для клиентов из России
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