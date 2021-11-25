Париматч: фрибет 1000 рублей за регистрацию. Как получить?

Популярная букмекерская контора Париматч запустила акцию для новых игроков — приветственный. Изучаем предложение и рассказываем в мельчайших деталях, как им воспользоваться.

Важно Акция «Фрибет 1000 рублей» доступна только новым клиентам Parimatch в России

Фрибет — это что?

Фрибетом букмекеры называют бесплатную ставку, которую игрок получает за выполнение определенных условий.

Выигрыш от фрибета, как правило, игрок получает в свободное пользование и может или вывести на свой счет или карту, или использовать для новых ставок.

Как получить фрибет 1000 рублей в Париматч

Чтобы получить приветственный фрибет в Париматч номиналом 1000 рублей, нужно выполнить два основных условия:

Зарегистрироваться

Внести депозит от 500 рублей

Депозит можно тоже потратить на ставки, а внести его надо в первые 14 дней после регистрации.

Не забудьте в окне купона включить кнопку «использовать Freebet» :

Получение фрибета 1000 рублей в Париматч Париматч

Как воспользоваться фрибетом

Полученный фрибет номиналом 1000 рублей можно использовать один раз всей суммой целиком. Существенных ограничений на тип ставки или коэффициент нет , причем использовать можно как в общей линии, так и в live.

В случае, если ставка зайдет, из суммы выигрыша будет вычтена сумма фрибета — 1000 рублей.

Пример: вы делаете ставку с коэффициентом 2.00 за 1000 рублей. 2 x 1000 = 2000. Из выигранных 2000 тысяч будет вычтена 1000 рублей фрибета: 2000 — 1000 = 1000 рублей. Ваша чистая прибыль составит 1000 рублей.

Как вывести выигрыш

Полученный выигрыш не требуется как-то отыгрывать . Вся сумма доступна для вывода на те же реквизиты, с которых был сделан первый авторизационный депозит.

Кроме того, выигранные деньги можно потратить на новые ставки.

Отметим, что условие о первом депозите до вывода выигрыша при помощи фрибета основано на требованиях законодательства — так устроено у всех контор в России.

Ограничения

Несмотря на очень лояльные условия, у акции есть редкие, но все же ограничения. В акции не участвуют ставки некоторых типов: с досрочной выплатой, ошибочные коэффициенты, VIP-пари и игры в «быстрых ставках».

Важно знать