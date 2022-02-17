Olimpbet разыгрывает билеты на Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ

БК Olimpbet разыгрывает билеты на. Букмекер — официальный партнер турнира.

Клиенты БК смогут попасть на матч совершенно бесплатно.

Чтобы получить билеты, нужно участвовать в розыгрыше, который проходит в Instagram-аккаунте Olimpbet.

Условия просты: ответы на вопросы конкурса плюс нужно оставить комментарий и ждать результатов розыгрыша. 10 счастливчиков получат билеты.

Уже во время матча среди зрителей будут разыграны: PlayStation 5, AirPods Pro, Apple Watch 7, «Яндекс.Станция», а также джерси с автографами звезд Единой лиги ВТБ: Алексея Шведа из ЦСКА и Марио Хезоньи из УНИКСа.

Матч намечен на 20 февраля и пройдет на «ВТБ Арене». В этот раз формат Матча всех звёзд: Звезды России против Звезд мира.

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