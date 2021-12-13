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    БК Olimpbet стала генеральным спонсором боксерского вечера в Нур-Султане

    Букмекеры Олимп
    18 декабря в Нур-Султане (Казахстан) в дворце единоборств Jekpe-Jek состоится боксерский турнир Fight Night in Nur-Sultan, приуроченный к 30-летию независимости Казахстана.

    Fight Night in Nur-Sultan
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    Fight Night in Nur-Sultan

    Букмекерская контора Olimpbet выступит генеральным спонсором главного боксерского события года в Казахстане, а клиенты компании смогут попасть на него бесплатно. В своих социальных сетях Olimpbet разыграет 25 билетов — как стандартной, так и VIP-категории. Победителей определят случайным образом 16 декабря.

    Fight Night станет историческим событием для Казахстана. На турнире впервые за 20 лет выявят сильнейшего в борьбе за титул чемпиона страны по боксу. За него поспорят Ержан Залилов и Искандер Харсан, которые сойдутся в весовой категории до 55,3 кг. В соглавном бою вечера казахстанский тяжеловес Иван Дычко встретится с россиянином Александром Устиновым.

    Ключевым событием вечера станет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе между казахстанцем Данияром Елеусиновым и аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалом.

    Елеусинов — чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На профессиональном ринге в его послужном списке десять побед в десяти боях, из которых шесть — нокаутом. В случае победы Елеусинов станет вторым чемпионом мира из Казахстана по версии IBO после Геннадия Головкина.

    Наслаждайтесь боксом вместе с Olimpbet: выигрывайте бесплатные билеты в социальных сетях компании и ставьте на своих фаворитов в линии.

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